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    В Белгородской области заявили о взрыве с падением обломков на землю

    В небе над Белгородской областью произошёл взрыв с падением обломков на землю. ЧП случилось в посёлке Томаровка, пострадавших нет, сообщил 3 апреля глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев.

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    «В Томаровке всё спокойно. Был хлопок, на землю упали обломки. Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели — они не представляют опасности, их увезли. Оцепление уже убирают. Скоро движение будет полностью восстановлено. Ни жертв, ни разрушений нет», — написал Медведев на своей странице «ВКонтакте».

    При этом глава администрации не стал приводить подробности инцидента. В комментариях в соцсетях пользователи пишут, что якобы был сбит летевший снаряд.

    Посёлок Томаровка располагается у границы с Украиной.

    Напомним, 1 апреля в Белгородской области произошло несколько взрывов, была повреждена линия электропередачи. В Минобороны РФ заявили о ракетном ударе двух украинских вертолётов по нефтехранилищу на окраине Белгорода. В Следственном комитете расценили произошедшее как теракт.

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    Комментарии (6)

    Профессор Тарантога
    Что посеешь - то и пожнёшь....нечего жаловаться, раз денацификацией решили заняться....
    Maik5
    Был шлепок :)
    Kenny1859
    Поздно начали про хлопки в небе говорить, раньше где они были? Или все таки мы сами на себя напали? Поэтому и хлопков в небе небыло?
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