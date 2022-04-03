В Белгородской области заявили о взрыве с падением обломков на землю

«В Томаровке всё спокойно. Был хлопок, на землю упали обломки. Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели — они не представляют опасности, их увезли. Оцепление уже убирают. Скоро движение будет полностью восстановлено. Ни жертв, ни разрушений нет», — написал Медведев на своей странице «ВКонтакте».
При этом глава администрации не стал приводить подробности инцидента. В комментариях в соцсетях пользователи пишут, что якобы был сбит летевший снаряд.
Посёлок Томаровка располагается у границы с Украиной.
Напомним, 1 апреля в Белгородской области произошло несколько взрывов, была повреждена линия электропередачи. В Минобороны РФ заявили о ракетном ударе двух украинских вертолётов по нефтехранилищу на окраине Белгорода. В Следственном комитете расценили произошедшее как теракт.