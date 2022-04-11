«Желтый» уровень террористической опасности ввели на севере Крыма

Высокий «желтый» уровень террористической опасности действует уже в шести регионах России, граничащих с Украиной. Новым стал Крым, точнее, районы и города на севере полуострова, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Мною принято решение о введении с 20 часов 00 минут 11 апреля 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым высокого («желтого») уровня террористической опасности», — говорится в его телеграм-канале.

