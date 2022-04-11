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    «Желтый» уровень террористической опасности ввели на севере Крыма

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    Высокий «желтый» уровень террористической опасности действует уже в шести регионах России, граничащих с Украиной. Новым стал Крым, точнее, районы и города на севере полуострова, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    «Мною принято решение о введении с 20 часов 00 минут 11 апреля 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым высокого («желтого») уровня террористической опасности», — говорится в его телеграм-канале.

    Он отметил, что решение принято в связи со спецоперацией на Украине и «возможными провокациями пособников киевского режима». Действовать режим будет 15 суток.

    Ранее «желтый» уровень ввели в Белгородской области и районах Краснодарского края, в Брянской области, в Кантемировском и Россошанском районах Воронежской области, а также в Курской области. Все они граничат с Украиной.


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    Комментарии (4)

    266198421
    Всё идёт по плану.
    Главный спец по технике консервации
    Продвинулись на сотни километров(с)
    xepnuminu
    деньги за отдых на ветер
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