«Желтый» уровень террористической опасности ввели на севере Крыма

Высокий «желтый» уровень террористической опасности действует уже в шести регионах России, граничащих с Украиной. Новым стал Крым, точнее, районы и города на севере полуострова, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Мною принято решение о введении с 20 часов 00 минут 11 апреля 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым высокого («желтого») уровня террористической опасности», — говорится в его телеграм-канале.
Он отметил, что решение принято в связи со спецоперацией на Украине и «возможными провокациями пособников киевского режима». Действовать режим будет 15 суток.
Ранее «желтый» уровень ввели в Белгородской области и районах Краснодарского края, в Брянской области, в Кантемировском и Россошанском районах Воронежской области, а также в Курской области. Все они граничат с Украиной.