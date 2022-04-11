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    В двух приграничных с Украиной районах Воронежской области ввели «желтый» уровень террористической угрозы

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    Высокий «желтый» уровень террористической опасности ввели в приграничных с Украиной Кантемировском и Россошанском районах Воронежской области. Об этом 11 апреля заявил губернатор региона Александр Гусев.

    «Мера эта исключительно профилактическая: обстановка в Воронежской области остается полностью спокойной и абсолютно контролируемой властями и правоохранителями», — заверил он.

    Режим будет действовать 15 суток начиная с 11 апреля. «Он предполагает прежде всего усиление работы структур, которые обеспечивают правопорядок и безопасность. Ограничения в повседневной жизни граждан это не влечет», — пояснил Гусев, также он попросил жителей повысить бдительность и сообщать в правоохранительные органы о подозрительных личностях и оставленных предметах.

    Накануне о «желтом» уровне террористической опасности в Курской области (граничит с Сумской областью Украины) объявил губернатор региона Роман Старовойт. Усилено патрулирование населённых пунктов, установлены КПП, где дежурят полицейские и военные, работает система ПВО.

    В другой приграничной области, Белгородской, сегодня сообщили, что дети смогут провести лето в лагерях других регионов России «из соображений безопасности».

    Желтый — второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный — синий, высокий — жёлтый, и последний, критический, — красный.

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