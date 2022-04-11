Ещё одна область на границе с Украиной ввела «жёлтый» уровень террористической опасности

Власти Брянской области объявили о введении высокого, «желтого» уровня террористической опасности в регионе на 15 суток с 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации.



Он будет действовать до 14:00 25 апреля. В этот период гражданам рекомендуют воздержаться от посещения мест массового пребывания людей, при нахождении на улице иметь при себе документы, удостоверяющие личность, обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей у жилых домов.



Брянская область граничит с Сумской и Черниговской областями Украины, а также с Гомельской и Могилёвской областями Белоруссии.

