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    Ещё одна область на границе с Украиной ввела «жёлтый» уровень террористической опасности

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    Власти Брянской области объявили о введении высокого, «желтого» уровня террористической опасности в регионе на 15 суток с 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

    Он будет действовать до 14:00 25 апреля. В этот период гражданам рекомендуют воздержаться от посещения мест массового пребывания людей, при нахождении на улице иметь при себе документы, удостоверяющие личность, обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей у жилых домов.

    Брянская область граничит с Сумской и Черниговской областями Украины, а также с Гомельской и Могилёвской областями Белоруссии.

    Ранее «желтый» уровень террористической угрозы был введен с 11 апреля в Кантемировском и Россошанском районах Воронежской области, а также в Курской области.

    Желтый — второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный — синий, высокий — жёлтый и последний, критический — красный.

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    Комментарии (25)

    Человек без лица
    "а что,Крым?там же отдыхающие!!!!"

    Местное население в расчет уже не берется?
    Фил Коллинз
    а что,Крым?там же отдыхающие!!!!
    266626095
    когда в москве объявят красный уровень
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