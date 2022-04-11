«Желтый» уровень террористической угрозы добрался до Белгородской области и районов Краснодарского края

На территории Белгородской области, граничащей с Украиной, был введен «желтый» уровень террористической опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«С сегодняшнего дня и до 25 апреля на территории всей области введен «жёлтый» уровень террористической опасности», — гласит запись от 11 апреля.

Губернатор области рекомендовал жителям воздержаться от посещения мест массового пребывания людей, при нахождении на улице или в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также обращать внимание на незнакомые автомобили и людей на прилегающих к жилым домам территориях. Кроме того, он посоветовал обсудить с семьей план действий в случае чрезвычайной ситуации.



«Данный режим вводится для усиления работы спецслужб, но и мы должны в этот момент им помогать и быть более бдительными», — добавил Гладков.

Он также заявил, что подписал постановление, согласно которому с 11 по 25 апреля по всей области будет действовать запрет на запуск петард, фейерверков и салютов. С помощью такого решения удастся не пугать людей лишними громкими звуками.

Помимо этого, «желтый» уровень введен с 20:00 11 апреля на территории Ейского и Щербиновского районов Краснодарского края, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Работа правоохранителей будет усилена, а жителей просят быть бдительнее.

«Фонтанка» писала, что белгородские дети смогут провести лето в лагерях других регионов России. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что это будет сделано из соображений безопасности и по желанию родителей.

1 апреля в Белгородской области произошло несколько взрывов, была повреждена линия электропередачи. В Минобороны РФ заявили о ракетном ударе двух украинских вертолетов по нефтехранилищу на окраине Белгорода. В Следственном комитете расценили произошедшее как теракт. Позднее появились сообщения о взрыве в небе над поселком Томаровка Белгородской области с последующим падением обломков на землю и о «хлопке» на территории региона на границе с Украиной.

