Губернатор Белгородской области сообщил, что со стороны Украины обстреляли еще одно российское село

В Белгородской области со стороны Украины обстреляли село Журавлевка, данных о пострадавших и жертвах нет. Об этом 14 апреля сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет», — написал он.

По словам губернатора, в Журавлевке уже был объявлен режим ЧС, а люди были вывезены за его пределы. «Более подробная информация будет после детального обследования территории», — уточнил Гладков.