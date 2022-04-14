Губернатор Белгородской области сообщил, что со стороны Украины обстреляли еще одно российское село

В Белгородской области со стороны Украины обстреляли село Журавлевка, данных о пострадавших и жертвах нет. Об этом 14 апреля сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет», — написал он.
По словам губернатора, в Журавлевке уже был объявлен режим ЧС, а люди были вывезены за его пределы. «Более подробная информация будет после детального обследования территории», — уточнил Гладков.
Также сегодня, как сообщал губернатор Белгородской области, было обстреляно приграничное село Сподарюшино. Пострадавших нет, жителей из населенного пункта вывезли ранее. Населенный пункт взяли под дополнительную охрану, туда отправили казаков и народную дружину.
Кроме того, об аналогичном инциденте сообщили сегодня и в Брянской области. По данным СК, днем 14 апреля два украинских вертолета нанесли авиаудар по поселку Климово. Повреждены не менее шести жилых домов, пострадали местные жители.