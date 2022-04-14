Губернатор: В Белгородской области со стороны Украины обстреляли село, его охраняют дружинники и казаки

В Белгородской области обстреляно приграничное село Сподарюшино, жертв и пострадавших нет. Об этом 14 апреля заявил глава региона Вячеслав Гладков.



«Село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Разрушений жилых и социальных объектов нет», — написал он в своем телеграм-канале.



По словам Гладкова, жителей решили временно вывезти из Сподарюшино и другого приграничного села — Безымено. Оба населенных пункта взяли под дополнительную охрану, в том числе туда отправились казаки и народная дружина.

