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    Боевые действия на Украине

    Губернатор: В Белгородской области со стороны Украины обстреляли село, его охраняют дружинники и казаки

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    5 комментариев

    В Белгородской области обстреляно приграничное село Сподарюшино, жертв и пострадавших нет. Об этом 14 апреля заявил глава региона Вячеслав Гладков.

    «Село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Разрушений жилых и социальных объектов нет», — написал он в своем телеграм-канале.

    По словам Гладкова, жителей решили временно вывезти из Сподарюшино и другого приграничного села — Безымено. Оба населенных пункта взяли под дополнительную охрану, в том числе туда отправились казаки и народная дружина.

    Об аналогичном инциденте сегодня сообщили в Брянской области. По данным СК, днем 14 апреля два украинских вертолета нанесли авиаудар по поселку Климово. Повреждены не менее шести жилых домов, ранены семь человек, в том числе ребенок.

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    Комментарии (5)

    274580688
    анти-вертолетные дружинники и козаки
    265055770
    У Украины еще остались вертолеты?
    01011001
    Казаки и дружина охраняют село от вертолетов? Будут стегать их нагайками по наглым винтам?
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