Обстрел села в Белгородской области стал уголовным делом о покушении на убийство

Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела села Головчино в Белгородской области. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба СКР.



По данным ведомства, во вторник украинские военнослужащие с применением системы залпового огня обстреляли расположенные в этом населенном пункте объекты гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие, повреждено более 20 частных домовладений и несколько единиц транспорта.



СК усматривает в произошедшем признаки преступления, предусмотренного статьей о покушении на убийство двух и более лиц, совершенного группой лиц общеопасным способом. На место выехала группа следователей и криминалистов. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил установить причастных к преступлению и в дальнейшем привлечь их к уголовной ответственности.

