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    Обстрел села в Белгородской области стал уголовным делом о покушении на убийство

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    11 комментариев

    Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела села Головчино в Белгородской области. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба СКР.

    По данным ведомства, во вторник украинские военнослужащие с применением системы залпового огня обстреляли расположенные в этом населенном пункте объекты гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие, повреждено более 20 частных домовладений и несколько единиц транспорта.

    СК усматривает в произошедшем признаки преступления, предусмотренного статьей о покушении на убийство двух и более лиц, совершенного группой лиц общеопасным способом. На место выехала группа следователей и криминалистов. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил установить причастных к преступлению и в дальнейшем привлечь их к уголовной ответственности.

    Об обстреле приграничного села Головчино стало известно утром 19 апреля. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадали три человека.

    Напомним, сейчас в области действует высокий, «желтый», уровень террористической угрозы из-за ситуации на Украине.

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    Комментарии (11)

    tochilshik
    нажили мы врага навсегда.не оценили они наш русский мир.
    DEMOMON
    Да это ж так, для галочки.
    Ясно дело, что там, откуда стреляли, уже фарш на ветках. Но фарш не умеет отвечать за свои слова.
    Спикуль
    Ну вот что им,украм,не так?! Их,блин,освобождают-освобождают изо всех сил,не успевают боеприпасы для освобождения подвозить,а они нет,чтоб радоваться,хлеб-соль-сало-горилку выкатывать,так ещё и стреляют,гады!!!
    Не,не понять этой неблагодарности!
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