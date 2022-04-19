Обстрел села в Белгородской области стал уголовным делом о покушении на убийство

Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела села Головчино в Белгородской области. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба СКР.
По данным ведомства, во вторник украинские военнослужащие с применением системы залпового огня обстреляли расположенные в этом населенном пункте объекты гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие, повреждено более 20 частных домовладений и несколько единиц транспорта.
СК усматривает в произошедшем признаки преступления, предусмотренного статьей о покушении на убийство двух и более лиц, совершенного группой лиц общеопасным способом. На место выехала группа следователей и криминалистов. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил установить причастных к преступлению и в дальнейшем привлечь их к уголовной ответственности.
Об обстреле приграничного села Головчино стало известно утром 19 апреля. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадали три человека.
Напомним, сейчас в области действует высокий, «желтый», уровень террористической угрозы из-за ситуации на Украине.