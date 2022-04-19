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    «Дело» и «слово»

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    Обратил внимание, что из всей начальственной риторики пропало словосочетание «рост доходов».

    Вот каких только слов начальники ни произносят: «поддержка экономики», «структурная трансформация», «льготные кредиты», «субсидирование ставки», «серый импорт», «сокращение давления», даже «отсутствие сдерживания инфляции», ну, там очень много всего.

    И, кстати, начальство охотно сыпет цифрами во все стороны: три миллиарда сюда, сто три миллиарда туда. Но заветных слов про «рост доходов людей» — будет ли он, какой и когда, — начальство не говорит.

    Происходит это потому, что начальство умное и знает, что можно говорить, а что не нужно.

    Все эти истории про «структурную трансформацию», «переформатирование порядка» и даже «субсидирование импортозамещения» невозможно проверить.

    Ну нет такой измерительной шкалы, приложив которую к «переформатированию порядка», человек мог бы сказать: ок, мы на месте, цель достигнута.

    Это как раньше было с «построением чего-то-там»: вроде и понятно, что куда-то идём, но когда придём и что будет в финале — совершенно неизвестно.

    И оценить «переформатирование порядка» человек сам не может — то ли порядка уже нет, то ли он пока есть. Как начальник скажет.

    А вот «рост доходов» (или его отсутствие) — штука измеримая, причём измеримая без участия начальства — человек очень даже может его оценить и измерить: пересчитает свои деньги и прикинет, что он сможет на них купить.

    Поэтому начальники и говорят о чем угодно — только не о том, что люди могли бы проверить для себя сами. Да, и тем более что в рамках «переформатирования порядка» рост доходов людей не предусмотрен.

    Автор — создатель аналитического блога и экономист Дмитрий Прокофьев

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