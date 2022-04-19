Индия готова закупать больше российской нефти, но с еще большими скидками

Дорогой фрахт, страховка и ограничение судоходства делают для Индии российскую нефть еще более дорогой. Страна готова покупать, но рассчитывает на большие скидки и прямые договоры.
О ситуации в Индии с российской нефтью 19 апреля пишет The Economic Times. Отмечается, что импорт сырой нефти из России всегда был очень небольшим, около 0,4 млн тонн от общего объема в 176 млн тонн. Причина — дорогой фрахт и, как итог, нерентабельность.
С учетом распродажи объем поставок увеличивается. Индия готова покупать и больше, но вопрос в цене.
Американское информационное агентство S&P Global Platts оценило дисконт российской нефти в $33 за баррель к эталону Brent на условиях free-on-board (за доставку платит продавец) в прошлом месяце.
The Economic Times отмечает, что местные нефтеперерабатывающие заводы покупают российскую нефть исключительно на условиях самостоятельной доставки со стороны поставщика — суда могут оказаться задержаны, риски возрастают, стоимость страховых премий тоже.
«Если бы мы предположили, что стоимость увеличенной фрахтовой и страховой премии составляет 10 долларов за баррель, скидка на основе поставки должна была бы составить около 23 долларов. Но лучшие скидки для индийских нефтеперерабатывающих заводов до сих пор были в пределах 10–15 долларов за баррель», — сказал собеседник издания.
Добиться скидок трейдеры хотят за счет перехода на прямые договоры вместо аукционов, перечисляются дополнительные аргументы в пользу распродажи — спецоперация вряд ли закончится скоро, санкционное давление усиливается, а Китай сокращает закупки из-за новой коронавирусной вспышки.
Параллельно на Дели давит Вашингтон, но Индия парирует — объем закупок всё равно маленький, а в условиях дорожающей нефти нет ничего зазорного в том, чтобы покупать её с хорошей скидкой.