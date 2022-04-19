Индия готова закупать больше российской нефти, но с еще большими скидками

Дорогой фрахт, страховка и ограничение судоходства делают для Индии российскую нефть еще более дорогой. Страна готова покупать, но рассчитывает на большие скидки и прямые договоры.

О ситуации в Индии с российской нефтью 19 апреля пишет The Economic Times. Отмечается, что импорт сырой нефти из России всегда был очень небольшим, около 0,4 млн тонн от общего объема в 176 млн тонн. Причина — дорогой фрахт и, как итог, нерентабельность.

С учетом распродажи объем поставок увеличивается. Индия готова покупать и больше, но вопрос в цене.