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    В УГИБДД рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом и ржавым грузовиком на Невском

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    2 комментария

    В УГИБДД по Петербургу и Ленобласти уточнили данные о пострадавших в аварии с участием грузовика и автобуса на Невском проспекте в Петербурге. Медицинская помощь понадобилась двум женщинам, рассказали 18 апреля в управлении.

    По предварительным данным, 60-летняя петербурженка в результате ДТП сломала ребро и была госпитализирована, у 35-летней пострадавшей подозревают сотрясение головного мозга, ее тоже доставили в больницу.

    Также в УГИБДД уточнили, что оба участника аварии — водитель старенького «Фольксвагена» и водитель автобуса — на момент столкновения были трезвыми.

    Ранее очевидцы рассказали «Фонтанке», что недалеко от станции метро «Маяковская» на Невском проспекте ржавый грузовик без фар подрезал автобус 191-го маршрута.

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    Комментарии (2)

    Helga85
    Интересно, а как он ездил по городу на такой машине? Почему его никто не останавливал? Этот драндулет скоро самопроизвольно на куски разваливаться начнет.
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