В УГИБДД рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом и ржавым грузовиком на Невском

В УГИБДД по Петербургу и Ленобласти уточнили данные о пострадавших в аварии с участием грузовика и автобуса на Невском проспекте в Петербурге. Медицинская помощь понадобилась двум женщинам, рассказали 18 апреля в управлении.



По предварительным данным, 60-летняя петербурженка в результате ДТП сломала ребро и была госпитализирована, у 35-летней пострадавшей подозревают сотрясение головного мозга, ее тоже доставили в больницу.

Также в УГИБДД уточнили, что оба участника аварии — водитель старенького «Фольксвагена» и водитель автобуса — на момент столкновения были трезвыми.