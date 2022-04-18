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    На Невском проспекте в автобус врезался ржавый грузовик без фар. Скорая увезла пострадавших

    1286
    2 комментария

    В центре Петербурга полуразвалившийся грузовик подрезал автобус 191-го маршрута вечером 18 апреля. Об этом «Фонтанке» сообщают читатели.

    ДТП произошло у станции метро «Маяковская», после перекрестка Невского проспекта с улицей Марата. По словам очевидцев, есть пострадавшие. На место приехали машины скорой помощи и пожарные. В первых в больницы уехали три человека, одну девушку из автобуса вынесли на носилках.

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    Обстоятельства ДТП устанавливаются, «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Читатель «Фонтанки»

    Из-за аварии на Невском собирается пробка из электротранспорта.

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    Комментарии (2)

    onotolich
    Ставлю на черное
    Alex000
    Вах, кросавчег.
    Я так понимаю без фар не только автомобиль оказался?
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