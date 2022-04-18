На Невском проспекте в автобус врезался ржавый грузовик без фар. Скорая увезла пострадавших

В центре Петербурга полуразвалившийся грузовик подрезал автобус 191-го маршрута вечером 18 апреля. Об этом «Фонтанке» сообщают читатели.
ДТП произошло у станции метро «Маяковская», после перекрестка Невского проспекта с улицей Марата. По словам очевидцев, есть пострадавшие. На место приехали машины скорой помощи и пожарные. В первых в больницы уехали три человека, одну девушку из автобуса вынесли на носилках.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Читатель «Фонтанки»
Из-за аварии на Невском собирается пробка из электротранспорта.