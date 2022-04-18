Стоимость участия на ЗСД Фонтанка Фест вырастет с 1 мая

1 мая повысится стоимость регистрационных взносов для участников петербургского фестиваля ЗСД Фонтанка Фест. Пробежать «десятку» по Западному скоростному диаметру можно будет за 1 900 рублей, полумарафон — за 2 500, а участие в велопараде обойдется в тысячу рублей. Впрочем, у вас есть еще 2 недели, чтобы стать участником фестиваля по существенно более низким ценам.

Напоминаем, что ЗСД Фонтанка Фест состоится в Петербурге 21 мая. Для того, чтобы дать возможность активным людям оказаться на уникальной трассе без автомобиля, организаторы — городской портал «Фонтанка.ру» и оператор ЗСД компания МСС — на полдня перекроют движение по центральному участку скоростного диаметра. На трассу выйдут велосипедисты и бегуны. Это, по сути, единственная возможность в году, когда горожане и гости Петербурга могут не спеша полюбоваться великолепными пейзажами морской столицы страны с высоты ЗСД.