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    ЗСДфест

    Стоимость участия на ЗСД Фонтанка Фест вырастет с 1 мая

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    3 комментария
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    1 мая повысится стоимость регистрационных взносов для участников петербургского фестиваля ЗСД Фонтанка Фест. Пробежать «десятку» по Западному скоростному диаметру можно будет за 1 900 рублей, полумарафон — за 2 500, а участие в велопараде обойдется в тысячу рублей. Впрочем, у вас есть еще 2 недели, чтобы стать участником фестиваля по существенно более низким ценам.

    Напоминаем, что ЗСД Фонтанка Фест состоится в Петербурге 21 мая. Для того, чтобы дать возможность активным людям оказаться на уникальной трассе без автомобиля, организаторы — городской портал «Фонтанка.ру» и оператор ЗСД компания МСС — на полдня перекроют движение по центральному участку скоростного диаметра. На трассу выйдут велосипедисты и бегуны. Это, по сути, единственная возможность в году, когда горожане и гости Петербурга могут не спеша полюбоваться великолепными пейзажами морской столицы страны с высоты ЗСД.

    Большой спортивный праздник включает в себя 3 дистанции: забеги на 10 километров, полумарафон и велопарад — вечерние «покатушки» по трассе на велосипедах от Богатырского проспекта через Васильевский остров и до реки Екатерингофки. Уже сегодня на фестиваль зарегистрировалось более 7 тысяч человек из 60 городов России и ближнего зарубежья.

    Главные новости о событии регулярно публикуются в рубрике ЗСД Феста на портале «Фонтанка.ру» и в официальной группе в «ВКонтакте».

    В этом году мы дополнительно открыли канал в мессенджере Telegram.

    Первый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест прошел летом 2018 года и с тех пор стал еще одной популярной точкой притяжения туристического Петербурга. Организаторы — городской портал «Фонтанка.ру» и МСС — пропустили только 2020 год, когда в разгар пандемии в Петербурге действовал тотальный карантин. В первом фестивале приняли участие около 3 тысяч велосипедистов и 700 бегунов. В 2021 году на велосипедах по трассе проехало 7 500 человек и пробежало 2 500 любителей массовых забегов. География участников фестиваля обширна — более 80 городов от Калининграда до Владивостока. В прошлом году наш фестиваль получил награду Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards в разделе «Лучшее спортивное мероприятие».

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    Комментарии (3)

    NoName1234
    А может ЗСД … поменять первую букву?? На латинскую???
    А то как то не скрепно получается….
    Хнык хнык…((
    Pilat
    А, так это доп заработок у ЗСД?
    А я то думал, вы бесплатно магистраль перекрываете.
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