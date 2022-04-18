    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 4

    3 м/с, зап

    768мм

    70%

    Подробнее
    usd80.04eur87.07
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Forbes: Роскомнадзор создаст федеральную систему защиты от DDoS-атак

    850
    8 комментариев

    Роскомнадзор собирается модернизировать оборудование, используемое для исполнения закона о суверенном интернете. На его базе предлагается создать федеральную систему защиты от DDoS-атак, идущих из-за рубежа.

    Как сообщает Forbes 18 апреля, ссылаясь на собственные источники, причиной возникновения идеи стали массовые хакерские атаки, с которыми российские компании столкнулись с начала специальной военной операции.

    По словам собеседника издания, близкого к РКН, появления национальной системы можно ожидать осенью 2022 года. К этому времени ведомство собирается обновить оборудование для глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI) используемое для исполнения закона о суверенном интернете.

    Источник Forbes отметил, что в DPI-оборудование, которое применяется для исполнения закона о суверенном интернете, уже заложен функционал защиты от DDoS-атак, однако обеспечить качественную защиту не получается. Все дело в том, что Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственное учреждение Роскомнадзора) пока что разработал для него лишь несколько сигнатур (образцов видов атак), на которые должно среагировать оборудование.

    По мнению эксперта в области информационной безопасности Алексея Лукацкого, технически реализовать защиту от внешних DDoS-атак на действующем DPI-оборудовании возможно, однако неясно, удастся ли масштабировать такую систему на все каналы связи на территории России. Он добавил, что РКН придется защищать отечественные компании от двух видов DDoS-атак: тех, при которых хакеры отправляют на сайт большие объемы «мусорного» трафика (в этом случае существующее оборудование для суверенного интернета не поможет), и тех, что проводятся с помощью уязвимостей в веб-приложениях, для борьбы с ними DPI-оборудование нужно будет «научить» идентифицировать такие атаки.

    Отметим, закон о суверенном интернете вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предполагает, что в России функционирует инфраструктура, обеспечивающая бесперебойную работу российского сегмента интернета даже в случае отключения страны от глобальной сети и кибератак.

    После начала специальной военной операции сайты российских компаний из разных отраслей были атакованы. Если ранее наблюдались десятки атак в месяц, то, по данным на конец марта, их число выросло до нескольких сотен тысяч в неделю.

    Так, 26 февраля 2022 года в Минцифры зафиксировали более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт и ряд «профессиональных целевых атак» на портал госуслуг.

    Кроме того, хакеры атаковали сайты СМИ, арбитражных судов, Госмониторинга. Ответственность за атаки на интернет-провайдеров и российские правительственные сайты взяла на себя хакерская группировка Anonymous.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (8)

    Типичный Димон
    Главное - чтобы запретили весь иностранный трафик. Остальное - мелочи.
    Piter Russo
    Почему с Марса, поставит одна нейтальная и одна не дружественная страна выдавшая лицензию, через нейтальную страну. Просто надо уметь разговаривать, а не видосики и конференции устраивать из разряда вы нам должны...
    Alex000
    Оборудование, я так понимаю, с Марса закажут?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний