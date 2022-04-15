В Севастополе простились с ракетным крейсером «Москва»

Ветераны Черноморского флота и жители Севастополя простились с флагманом Черноморского флота ракетным крейсером «Москва». Церемония прошла в сквере 300-летия Российского флота, пишет ForPost.
Собравшиеся возложили цветы и венок к памятнику 300-летия российского флота. На траурных лентах венка надписи — «РКР «Москва», а также «Кораблю и морякам». К участникам церемонии обратился секретарь Военно-научного общества Черноморского флота капитан 1 ранга Сергей Горбачёв.
Он отметил, что гвардейский ордена Нахимова крейсер «Москва», который был флагманом Черноморского флота более 20 лет, не просто затонул, а погиб в ходе боевых действий. И поблагодарил морскую общественность города и всех собравшихся, которые «как настоящие русские люди — по зову сердца, без указаний сверху», решили помянуть легендарный корабль. Он также напомнил о флотских традициях, по которым в составе Российского флота должен появиться крейсер с таким же названием.
Гибель крейсера «Москва» почтили минутой молчания.
В ночь на 14 апреля стало известно, что из-за пожара на флагмане Черноморского флота сдетонировал боезапас, корабль получил серьёзные повреждения. Через несколько часов в Минобороны уточнили, что крейсер сохраняет плавучесть, а пожар локализован. Вечером того же дня ведомство объявило, что крейсер затонул при буксировке в Севастополь. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».