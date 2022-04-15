«Относимость к делу материалов не имеется». Суд отказал защите Резника в исследовании публикации «Фонтанки» о подставных понятых

Судья Октябрьского районного суда Петербурга Елена Сергеева отказала защите экс-депутата Максима Резника в приобщении публикации «Фонтанки» о роли понятых в уголовном деле против политика. Судья и прокурор не увидели связи видео и публикации с процессом.

Как заявил 15 апреля защитник Резника, в материале «Фонтанки» , вышедшем накануне, опубликованы видеозаписи и данные, которые противоречат прозвучавшим в суде показаниям свидетелей обвинения. Например, из публикации следует, что понятой Андрей Невзоров не встречался с оперативником перед обыском в квартире родственника Резника, а пришёл сам к месту его проведения. Всё это время он вёл съёмку. «Во время обыска в квартире находились как минимум трое неустановленных мужчин, один из которых непрерывно вёл съёмку. Оперуполномоченный Шевчук запись, которая признана доказательством по этому делу, не производил. Дорофеев (родственник Резника), понятые, оперативник и следователь в одной комнате с Резником не находились — они были в другой части квартиры. Дверь в квартиру оставалась открытой. Оперуполномоченный Исаев отсутствовал некоторое время, понятой Невзоров также покидал квартиру», — заявил адвокат Михаил Пашинский. Он заявил ходатайство о приобщении публикации «Фонтанки» к делу, а также флешкарты с видео, которые снимал понятой Невзоров.

Против удовлетворения ходатайства о приобщении материалов выступила прокурор: «Относимость к этому делу материалов не имеется. Источник получения записи отсутствует».

С этим согласилась и судья Елена Сергеева, отметив, что первоисточник видеофайлов суду не сообщен.

В ответ защита Резника и сам политик заявили отвод судье. «Вы заняли сторону обвинения. Ни о каком равноправии сторон быть не может», — заявили они. Отвод судья отклонила и предложила обжаловать отказ в удовлетворении ходатайств уже после оглашения решения по делу.

Максима Резника судят по «наркотической» статье, по версии следствия, он приобрёл у своего родственника 18 граммов марихуаны. Главным аргументом стороны обвинения является видео, на котором депутат во время обыска в квартире родственника выкладывает из сумки две баночки из-под конфет «Ментос», а также показания участников обыска.

Летом прошлого года следователь не разрешил Резнику посетить нотариуса, чтобы принять участие в выборах в Законодательное собрание. Позже действия следователя признали незаконными, а Резнику присудили компенсацию в 30 тысяч рублей.