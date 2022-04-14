Экс-депутат Резник выиграл суд у СК: ему заплатят 30 тысяч рублей за то, что его не пустили на выборы

Экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник выиграл суд у Следственного комитета РФ. Решение в пользу политика, которого незаконно не пустили на выборы из-за уголовного дела, вынес 14 апреля Октябрьский районный суд Петербурга.

Как рассказал «Фонтанке» сам Максим Резник, иск суд удовлетворил частично: вместо миллиона рублей за моральные страдания от того, что следователь не дал ему возможности участвовать в выборах, ему присудили 30 тысяч. Ещё 10 тысяч получит в качестве компенсации адвокат Резника.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что следователь Палагичев не разрешил Резнику летом 2021-го года посетить нотариуса, чтобы выдвигаться в качестве кандидата на выборах в Законодательное собрание. Защитники Резника отмечали, что Конституционный суд РФ ранее указывал, что гражданину в таких ситуациях должна быть предоставлена возможность воспользоваться услугами нотариуса.

