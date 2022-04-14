В Пентагоне заявили, что крейсер «Москва», предположительно, направляется в порт своим ходом

Российский крейсер «Москва», на борту которого произошел пожар и сдетонировал боезапас, предположительно, своим ходом направляется в порт в Севастополе. Об этом 14 апреля заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Представитель ведомства в комментарии MSNBC сообщил, что на судне «произошел взрыв».
«Мы не совсем точно знаем, что здесь произошло. Мы действительно считаем, что произошел по крайней мере один взрыв на этом крейсере. Причем довольно серьезный, который нанес кораблю значительный ущерб», — сказал Кирби.
По оценкам Пентагона, «Москва» может идти своим ходом и сейчас, предположительно, движется на восток. «Мы думаем, что он, вероятно, будет сдан в Севастополе на ремонт», — добавил Кирби в интервью CNN.
В ночь на четверг, 14 апреля, информагентства со ссылкой на Минобороны рассказали, что из-за пожара на флагмане Черноморского флота сдетонировал боезапас и корабль получил сильные повреждения. Днем в оборонном ведомстве уточнили, что крейсер сохраняет плавучесть, а пожар локализован. Корабль буксируют в порт.