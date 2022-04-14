В Пентагоне заявили, что крейсер «Москва», предположительно, направляется в порт своим ходом

Российский крейсер «Москва», на борту которого произошел пожар и сдетонировал боезапас, предположительно, своим ходом направляется в порт в Севастополе. Об этом 14 апреля заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.



Представитель ведомства в комментарии MSNBC сообщил, что на судне «произошел взрыв».

«Мы не совсем точно знаем, что здесь произошло. Мы действительно считаем, что произошел по крайней мере один взрыв на этом крейсере. Причем довольно серьезный, который нанес кораблю значительный ущерб», — сказал Кирби.

