    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    2 м/с, с-з

    766мм

    76%

    Подробнее
    usd79.63eur86.79
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниПромышленный Петербург

    «Новый, прекрасный период». Фейковый МЧС предупредил о «присоединении» Выборга и Карелии к Финляндии

    1414
    11 комментариев

    От имени МЧС России в Telegram рассылают новость о том, что Выборг и Карелия якобы переходят под контроль Финляндии. В ведомстве просят не верить: на самом деле аккаунт фейковый.

    В ложной новости отмечалось, что «присоединение» происходит «в обмен на гарантии невступления Финляндии в военные блоки», так что «подключение региона к энергетической системе Евросоюза» начнется 18 апреля.

    Фото: ГУ МЧС России по Ленинградской области
    ПоделитьсяПоделиться

    «Настоящий аккаунт МЧС России не имеет к рассылке подобных сообщений никакого отношения. При обнаружении ложных публикаций, просьба сообщать о них», – говорят в ГУ МЧС по Ленобласти.

    Фото: ГУ МЧС России по Ленинградской области

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (11)

    Главный спец по технике консервации
    С другой стороны - за фейри будет ближе ездить. :))
    266138465
    Интересно, какой процент жителей Карелии на референдуме сейчас проголосовал бы за присоединение к Финляндии?
    01011001
    Люди только обрадовались.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний