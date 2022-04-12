«Новый, прекрасный период». Фейковый МЧС предупредил о «присоединении» Выборга и Карелии к Финляндии

От имени МЧС России в Telegram рассылают новость о том, что Выборг и Карелия якобы переходят под контроль Финляндии. В ведомстве просят не верить: на самом деле аккаунт фейковый.
В ложной новости отмечалось, что «присоединение» происходит «в обмен на гарантии невступления Финляндии в военные блоки», так что «подключение региона к энергетической системе Евросоюза» начнется 18 апреля.
«Настоящий аккаунт МЧС России не имеет к рассылке подобных сообщений никакого отношения. При обнаружении ложных публикаций, просьба сообщать о них», – говорят в ГУ МЧС по Ленобласти.