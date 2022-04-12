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    Трезвый, несудимый, вменяемый. Власти Белгорода усиливают народные дружины и зовут добровольцев

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    3 комментария

    Белгородская мэрия приняла решение о двойном усилении народных дружин, которые помогают полиции патрулировать улицы. Мера принята в связи с «жёлтым» уровнем террористической угрозы, который будет действовать на территории региона почти до конца месяца.

    12 апреля на сайте горадминистрации горожанам предложили записаться в добровольные народные дружины. В информации сказано о том, кто может стать дружинником. Кандидат должен быть совершеннолетним, несудимым, предоставить справки от нарколога и психиатра.

    Согласно решению Белгородского горсовета №156 от 10 сентября 2019 года, участник ДНД получает поощрение в виде 200 рублей за час патрулирования.

    1 апреля в Белгородской области произошло несколько взрывов, была повреждена линия электропередачи. В Минобороны РФ заявили о ракетном ударе двух украинских вертолетов по нефтехранилищу на окраине Белгорода. В Следственном комитете расценили произошедшее как теракт. Позднее появились сообщения о взрыве в небе над поселком Томаровка Белгородской области с последующим падением обломков на землю и о «хлопке» на территории региона на границе с Украиной.

    Высокий «желтый» уровень угрозы, помимо Белгородской области, был введен в Брянской области, в Кантемировском и Россошанском районах Воронежской области, а также в Курской области.

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    Комментарии (2)

    Главный спец по технике консервации
    "200 рублей за час" - дешевле даже дворник-шеринга. С одной стороны. С другой - прекрасная возможность официально карать неугодных.
    266132755
    А потом опа, Белгородская народная республика
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