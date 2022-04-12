Трезвый, несудимый, вменяемый. Власти Белгорода усиливают народные дружины и зовут добровольцев

Белгородская мэрия приняла решение о двойном усилении народных дружин, которые помогают полиции патрулировать улицы. Мера принята в связи с «жёлтым» уровнем террористической угрозы, который будет действовать на территории региона почти до конца месяца.



12 апреля на сайте горадминистрации горожанам предложили записаться в добровольные народные дружины. В информации сказано о том, кто может стать дружинником. Кандидат должен быть совершеннолетним, несудимым, предоставить справки от нарколога и психиатра.

