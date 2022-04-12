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    Чур, без пьянки и встречки. Водителям из ЛНР и ДНР убрали правила

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    11 комментариев

    Инспекторам ГИБДД рекомендовали сверху не цепляться к жителям недавно признанных республик.

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    Как стало известно 47news, 11 апреля в подразделения ГИБДД города и области спущено указание терпимо относиться к нарушению правил гражданами ЛНР и ДНР. Исключения — встречка и пьянка. Пожелание устное, но доведенное до инспекторов на земле, крайне схоже с официальным распоряжением замминистра МВД Горового от 25 марта о лояльном отношении к водителям большегрузов.

    Судя по документу за подписью Горового, его цель — снизить риски социальной напряженности из-за санкций. Есть и логика: грузовики везут товары народного потребления, сельхозпродукцию, стройматериалы и прочее нужное для экономики — процесс должен быть бесперебойным. Как говорится, не время для формализма.

    В стоп-лист попали «нарушения, не влекущие существенной угрозы». Не рекомендовано обращать внимание на технические неисправности вроде неработающей фары, поворотников, брызговиков, степени изношенности протектора, разных покрышек. Не стоит цепляться к работе тахографа (измеряет режим труда водителя. — Прим. ред.). То же самое касается юридических и должностных лиц, выпустивших технику с неисправностями в рейс.

    Инспекторам рекомендовано ограничиваться устным предупреждением и без крайней необходимости не составлять протокол. И первое, и второе не просто слова — нормы есть в Административном кодексе.

    Тем же указанием министерства предписано минимизировать взаимоотношения с Ространснадзором в части весового контроля. И участвовать в совместных рейдах только «на основании обращения высших должностных лиц региона». То есть чёрт с ними, с перегрузом и просушкой дорог.

    Возвращаясь к жителям ЛНР и ДНР, то, помимо вышеперечисленного, рекомендовано не штрафовать из-за отсутствия страховки. На этом месте коллизия.

    Если такой водитель въедет в россиянина, у последнего не будет возможности получить страховую выплату. Разве что идти в суд с неясными перспективами. Где к тому времени будет второй участник — неизвестно. К слову, многие права, выданные в республиках, вызывают у сотрудников сомнения. «Ситуация у них давно непростая. Может, и за пару ящиков тушёнки получены, кто ж знает», — отметил один из опрошенных.

    У многих из гостей права Украины. Они выдавались бессрочно, а в России необходимо менять документ каждые 10 лет. Для начала же нужно пройти обучение и сдать экзамены. Естественно, не бесплатно. Понятно, что охотников мало.

    В ту же кассу — грязный грузовик и нечитаемый номер. Это, теоретически, может возродить практику, с которой так упорно боролись последние годы ради сборов системы «Платон» и наказания за превышение скорости. Может появиться и лайфхак в виде набора в фирмы-перевозчики водителей с правами признанных теперь нами республик.

    Есть, кстати, мнение, что мягкая административная практика в том числе связана с нормой о том, что два и более нарушения могут быть основанием для отказа в праве на въезд в РФ.

    По нашей информации, каждый протокол в отношении гражданина ЛНР и ДНР должен согласовываться с руководителем подразделения либо начальником районного отдела ГИБДД. «Вообще не связывайтесь», — предупреждают сотрудников в некоторых отделах.

    «Фонтанка» накануне писала о том, что административное давление приказано снизить не только на водителей, но и вообще на весь бизнес. Перед какой дилеммой это ставит чиновников — читайте здесь.

    Виктор Смирнов,

    47news

    Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

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    Комментарии (11)

    abr
    У меня грузовик ГАЗ-3307 на учёт не ставят. Требуют тахограф установить. А это невозможно, так как машина старая и тахограф там не предусмотрен. По идее все эти ограничения надо теперь отменять. И бензин 80-й неплохо бы возобновить выпуск.
    Muzzy
    Интересно, когда им разрешать брать в магазинах бесплатно все, что хочется в целях "снижения социальной напряженности"? А занимать чужие квартиры/дома? Тут еще целое поле непаханное для полета мысли и правотворчества.
    ***_555
    Всякие отморозки RSO ABH DPR LPR и так ездили как в последний раз. Теперь это разрешили официально.
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