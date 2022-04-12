Чур, без пьянки и встречки. Водителям из ЛНР и ДНР убрали правила

Инспекторам ГИБДД рекомендовали сверху не цепляться к жителям недавно признанных республик.



Как стало известно 47news, 11 апреля в подразделения ГИБДД города и области спущено указание терпимо относиться к нарушению правил гражданами ЛНР и ДНР. Исключения — встречка и пьянка. Пожелание устное, но доведенное до инспекторов на земле, крайне схоже с официальным распоряжением замминистра МВД Горового от 25 марта о лояльном отношении к водителям большегрузов.

Судя по документу за подписью Горового, его цель — снизить риски социальной напряженности из-за санкций. Есть и логика: грузовики везут товары народного потребления, сельхозпродукцию, стройматериалы и прочее нужное для экономики — процесс должен быть бесперебойным. Как говорится, не время для формализма.



В стоп-лист попали «нарушения, не влекущие существенной угрозы». Не рекомендовано обращать внимание на технические неисправности вроде неработающей фары, поворотников, брызговиков, степени изношенности протектора, разных покрышек. Не стоит цепляться к работе тахографа (измеряет режим труда водителя. — Прим. ред.). То же самое касается юридических и должностных лиц, выпустивших технику с неисправностями в рейс.

Инспекторам рекомендовано ограничиваться устным предупреждением и без крайней необходимости не составлять протокол. И первое, и второе не просто слова — нормы есть в Административном кодексе.

Тем же указанием министерства предписано минимизировать взаимоотношения с Ространснадзором в части весового контроля. И участвовать в совместных рейдах только «на основании обращения высших должностных лиц региона». То есть чёрт с ними, с перегрузом и просушкой дорог.

Возвращаясь к жителям ЛНР и ДНР, то, помимо вышеперечисленного, рекомендовано не штрафовать из-за отсутствия страховки. На этом месте коллизия.



Если такой водитель въедет в россиянина, у последнего не будет возможности получить страховую выплату. Разве что идти в суд с неясными перспективами. Где к тому времени будет второй участник — неизвестно. К слову, многие права, выданные в республиках, вызывают у сотрудников сомнения. «Ситуация у них давно непростая. Может, и за пару ящиков тушёнки получены, кто ж знает», — отметил один из опрошенных.

У многих из гостей права Украины. Они выдавались бессрочно, а в России необходимо менять документ каждые 10 лет. Для начала же нужно пройти обучение и сдать экзамены. Естественно, не бесплатно. Понятно, что охотников мало.

В ту же кассу — грязный грузовик и нечитаемый номер. Это, теоретически, может возродить практику, с которой так упорно боролись последние годы ради сборов системы «Платон» и наказания за превышение скорости. Может появиться и лайфхак в виде набора в фирмы-перевозчики водителей с правами признанных теперь нами республик.

Есть, кстати, мнение, что мягкая административная практика в том числе связана с нормой о том, что два и более нарушения могут быть основанием для отказа в праве на въезд в РФ.

