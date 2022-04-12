Приморский район избавился от приставки «врио», главой стал Алексей Никоноров

Неделю назад назначения получили главы Выборгского, Калининского и Колпинского районов.

О назначении сообщает пресс-служба Смольного 12 апреля. Официально руководить одним из самых населенных районов Петербурга Никоноров в должности главы будет со следующего дня. Он работает в администрации много лет и минимум с 2013 года был первым заместителем главы.

Губернатор Петербурга назначил на должность главы Приморского района Алексея Никонорова. Ранее он исполнял обязанность начальника.

Руководить Выборгской стороной назначили многолетнего сотрудника администрации Виктора Полунина. Предыдущий глава Валерий Гарнец ушел в Законодательное собрание.



Главой Калининского района стал Сергей Петриченко, который руководил им с декабря. Прежний глава района Иван Громов пока живет в СИЗО.



На должность главы Колпинского района назначена Юлия Логвиненко. Ее предшественник Анатолий Повелий ушел на работу в Смольный.

