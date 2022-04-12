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    Приморский район избавился от приставки «врио», главой стал Алексей Никоноров

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    Губернатор Петербурга назначил на должность главы Приморского района Алексея Никонорова. Ранее он исполнял обязанность начальника.

    О назначении сообщает пресс-служба Смольного 12 апреля. Официально руководить одним из самых населенных районов Петербурга Никоноров в должности главы будет со следующего дня. Он работает в администрации много лет и минимум с 2013 года был первым заместителем главы.

    Ранее возглавлявший район Николай Цед стал депутатом Госдумы.

    Неделю назад назначения получили главы Выборгского, Калининского и Колпинского районов.

    Руководить Выборгской стороной назначили многолетнего сотрудника администрации Виктора Полунина. Предыдущий глава Валерий Гарнец ушел в Законодательное собрание.

    Главой Калининского района стал Сергей Петриченко, который руководил им с декабря. Прежний глава района Иван Громов пока живет в СИЗО.

    На должность главы Колпинского района назначена Юлия Логвиненко. Ее предшественник Анатолий Повелий ушел на работу в Смольный.

    © Фонтанка.Ру

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