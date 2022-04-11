Крупнейший производитель стекловолокна изолируется от России

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Поделиться Поделиться





Как стало известно «Фонтанке», крупнейший в мире производитель стекловолокна, изоляции и композитов Owens Corning намерен расстаться со своими российскими активами — заводом АО «ОС Стекловолокно» в Гусь-Хрустальном и «Парок» в поселке Изоплит в Тверской области.

«Мы решили рассмотреть возможности по передаче или продаже наших заводов в России. В течение этого периода мы будем продолжать деятельность в России, уделяя приоритетное значение безопасности и благополучию наших сотрудников», — сообщили «Фонтанке» в компании.



Вопрос о причинах такого решения, а также о возможных сроках и претендентах на покупку в российском представительстве Owens Corning оставили без комментариев. Но отметили, что на данный момент оба предприятия работают.

Российские заводы Owens Corning — лидеры рынка в своих сегментах. Так, АО «ОС Стекловолокно» (американская корпорация владеет ею через французскую OCV Сhambery international), по экспертным оценкам, занимает около 40% российского рынка стекловолокна. По данным СПАРК, выручка в 2021 году составила 5,7 млрд рублей, чистая прибыль — 1,95 млрд рублей. На предприятии во Владимирской области работают 344 человека. Стекловолокно используется в качестве армирующих элементов стеклопластиков и других композитов в строительстве и медицине, машино- и приборостроении, автомобиле- и судостроении, а также в энергетике и авиации.

ООО «Парок» (принадлежит Owens Corning через финскую Paroc Oy) входит в тройку крупнейших производителей строительной и технической изоляции. В 2021 году компания получила выручку в 1,9 млрд рублей. Чистый убыток составил 342 млн рублей. На предприятии в Тверской области работают 155 человек. Продукция Paroc используется как в жилом и коммерческом строительстве (новостройки и реконструкция), так и в промышленности (нефть и газ, нефтехимия, производство электроэнергии, судостроение).



Наиболее вероятными кандидатами на покупку активов Owens Corning собеседники «Фонтанки» на рынке называются ближайших конкурентов. Так, на приобретение «ОС Стекловолокно» могут претендовать, к примеру, «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» и «дочка» Роснано Umatex. «Парок» мог бы заинтересовать других производителей изоляции — «Технониколь» и «Роквул». Впрочем, первая может претендовать на весь российский бизнес Owens Corning, говорит один из источников. В пресс-службе «Технониколь» на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили.

Решение европейских «дочек» Owens Corning покинуть российский рынок — это политическое решение, считает Ольга Гладунова, главный редактор журнала «Композитный мир». «Мы столкнулись с тем, что некоторые компании в ущерб прибыли закрывают производство и уходят», — отмечает она. Другой иностранный бизнес сворачивает инвестиции, маркетинг и продвижение.

Ранее мировой лидер быстровозводимых конструкций Kingspan Holdings, объявивший об уходе из России, запустил процесс смены управления своими активами в Ленинградской области и Ставропольском крае.



Финская группа Fortum еще в марте приняла решение остановить все инвестиции в проекты в России. В апреле представители концерна вышли из совета директоров ТГК-1. Среди крупных проектов, в которые Fortum инвестировал в России, — создание ветряных станций в Ульяновской области.

Уход из России анонсировал также партнер Fortum по этому проекту — датский производитель ветрогенераторов Vestas. В начале марта компания прекратила всю новую коммерческую деятельность в России. Было также объявлено о приостановке четырех проектов по строительству в России ветрогенераторных установок. Среди поставщиков Vestas было и «ОС Стекловолокно».

Продажа заводов или передача их российскому менеджменту не означает остановку работы предприятий, подчеркивает Ольга Гладунова. «Могут не внедряться инновации, но и на имеющемся оборудовании завод способен производить конкурентную продукцию. При смене собственника вряд ли глобально что-то изменится», — комментирует она.

«Главный вопрос — оставит ли головной европейский офис доступ к техническим разработкам, которые «OCV Европа» и «OCV США» вели много десятилетий. Если нет, то вопрос к будущим собственникам, какую стратегию на рынке они выберут: развитие рынка или быстрая прибыль», — рассуждает ведущий менеджер по продажам стекловолокна группы компаний ETC Леонид Райхлин. Кроме того, после ухода иностранных владельцев, возможно, будут затруднения с закупками уникальных сырьевых позиций. «Глобальному холдингу иностранные поставщики Owens Corning отгружали без проблем, а будут ли так же легко поставлять российскому заводу без поддержки дирекции по закупкам в Европе и США — это открытый вопрос», — комментирует он. К примеру, ряд компонентов для замасливателей, которые используются как связующее между клеем и стекловолокном, поставлялись из Европы, и сейчас с ними могут возникнуть сложности.



Но крупные промышленные предприятия могут рассчитывать на господдержку и будут искать обходные пути для поставок необходимых материалов, считает Ольга Гладунова. Дефицит стекловолокна России не грозит. «На рынке присутствует много китайского стекловолокна и стеклоткани», — отмечает она. Однако сейчас по этому направлению есть проблемы с логистикой. Они начались еще в прошлом году и сейчас усугубились, говорит эксперт. «Рост цен будет в любом случае», — считает Ольга Гладунова.

По мнению эксперта, Owens Corning не придется долго искать покупателя — во всяком случае, на завод в Гусь-Хрустальном. «Само производство прибыльное, продукция требуется в разных отраслях, покупатели могут найтись или их могут назначить», — говорит она. Впрочем, эксперт не исключает, что французская OCV Сhambery international, которой непосредственно принадлежит предприятие, не будет принимать окончательного решения до второго тура президентских выборов во Франции. Если победа достанется Марин Ле Пен, есть шансы, что экономические соображения перевесят политические.



Оценить стоимость российского бизнеса Owens Corning невозможно, говорит генеральный директор INFOLine Иван Федяков. «Все мультипликаторы обнулились», — отмечает он. Но эксперт считает продажу нереалистичной в текущих условиях.

«Продавать в текущей ситуации по справедливой цене невозможно. И даже по несправедливой — деньги не вывести из России, особенно для компании из страны из списка недружественных. Можно думать про обходные пути, когда суммы небольшие», — комментирует Иван Федяков.

По его словам, сейчас происходит вторая волна уходов с российского рынка. «Первая волна была политическим решением, вторая — по экономическим соображениям. Компании понимают, что на рынке будет обвал из-за падения ВВП, инвестиционной активности и покупательской способности», — считает эксперт. Справка:

Owens Corning — американская компания, которая разрабатывает и производит изоляционные, кровельные и стеклопластиковые композиты и связанные с ними материалы и продукты. Выручка в 2021 году составила 8,5 млрд долларов, что на 20% больше, чем годом ранее. В Owens Corning работает 20 000 сотрудников в 33 странах мира.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

