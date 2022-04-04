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    Ирландский производитель сэндвич-панелей Kingspan уходит из России. Один из их заводов расположен под Гатчиной

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    Ирландская компания Kingspan, которая занимает лидирующие позиции среди производителей сэндвич-панелей, объявила об уходе из России. Как пишет RTE, соответствующее заявление распространила пресс-служба компании 4 апреля.

    «Хотя решение об уходе было принято еще в начале марта, потребовалось несколько недель, чтобы подготовить все необходимое для организованного осуществления этого процесса. Ключевым приоритетом для нас были безопасность и благополучие наших сотрудников», — подчеркнули в Kingspan.

    Там добавили, что у компании «вызывает глубокое сожаление ширящийся гуманитарный кризис в Украине». У ирландцев в России расположены два производства: в Невинномысске (Ставропольский край) и Гатчинском районе Ленобласти. На них работают около 180 человек. Выручка гатчинского завода по последней отчетности за 2020 год составила 1,8 млрд рублей, чистая прибыль — 36 миллионов.

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    Комментарии (2)

    xepnuminu
    главное чтоб красный треугольник работал.
    aprahka
    Воистину уходят с золотого рынка.Потом не примут.Будут локти кусать.Вот до чего доводит мировой маразм...
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