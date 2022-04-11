«Газпром нефть» стала официальным командным партнером ЗСД Фонтанка Фест

Поделиться Поделиться





При поддержке «Газпром нефти» на ЗСД Фесте соберется самая многочисленная команда участников – «Команда Газпром нефти». К ней присоединятся петербуржцы, которые воспользовались бесплатными промокодами от компании для регистрации на полумарафон или велопарад.

Также для всех участников, зрителей и болельщиков ЗСД Фонтанка Фест компания организует серию онлайн-проектов и креативных мероприятий, чтобы помочь подготовиться к личным рекордам в беге и получить максимум удовольствия от велопробега и здорового образа жизни.



«Мы рады приветствовать технологически прогрессивную компанию «Газпром нефть» в спортивной семье фестиваля. Стремление нашего партнера развивать городскую инфраструктуру, а также поддерживать любительский и массовый спорт хорошо сочетается с философией ЗСД Фонтанка Фест, суть которой в популяризации здорового образа жизни среди молодежи и развитии любительского спорта», — подчеркнул генеральный директор портала «Фонтанка.ру» Дмитрий Витковский.

Онлайн-фитнес

Чтобы помочь участникам подготовиться к полумарафону и забегу на 10 км, «Газпром нефть» организует серию онлайн-тренировок с тренером по триатлону и легкой атлетике Викторией Лебединской. Проект «Онлайн-фитнес» появится на платформах социальных сетей ЗСД Фонтанка Фест с 23 апреля. Видео посвящены актуальным темам для новичков и опытных атлетов – специальные упражнения, профилактика травм, техника здорового бега, питание в день старта, выбор правильной экипировки. А накануне забега на Крестовском острове состоится открытая тренировка для участников «Команды Газпром нефти», где каждый сможет поделиться опытом тренировок и найти новых друзей для совместных пробежек.



Фестиваль болельщиков

«Газпром нефть» также выступит партнером семичасового фестиваля болельщиков в стартовом городке, который будет работать с 14:00 до 21:00 21 мая. Там зрители смогут прогрузиться в атмосферу спортивного праздника, а участники забега и велопарада – повеселиться перед выходом на старт. Для этого откроется цифровая фотозона, подготовлена развлекательная программа с электронной музыкой и авторской разминкой. Вход в стартовый городок будет бесплатным и открытым для всех желающих. На сайте сетевого издания «Фонтанка.ру» будет онлайн-трансляция мероприятия.



Поделиться Поделиться



