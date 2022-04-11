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    «Газпром нефть» стала официальным командным партнером ЗСД Фонтанка Фест

    «Газпром нефть» стала официальным командным партнером IV Международного фестиваля ЗСД Фонтанка Фест в 2022 году. 21 мая на один день на самую красивую трассу Санкт-Петербурга выйдут тысячи бегунов и велосипедистов, чтобы поставить личный рекорд и сделать потрясающие фото с высоты 60 метров над Финским заливом.

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    При поддержке «Газпром нефти» на ЗСД Фесте соберется самая многочисленная команда участников – «Команда Газпром нефти». К ней присоединятся петербуржцы, которые воспользовались бесплатными промокодами от компании для регистрации на полумарафон или велопарад.

    Также для всех участников, зрителей и болельщиков ЗСД Фонтанка Фест компания организует серию онлайн-проектов и креативных мероприятий, чтобы помочь подготовиться к личным рекордам в беге и получить максимум удовольствия от велопробега и здорового образа жизни.

    «Мы рады приветствовать технологически прогрессивную компанию «Газпром нефть» в спортивной семье фестиваля. Стремление нашего партнера развивать городскую инфраструктуру, а также поддерживать любительский и массовый спорт хорошо сочетается с философией ЗСД Фонтанка Фест, суть которой в популяризации здорового образа жизни среди молодежи и развитии любительского спорта», — подчеркнул генеральный директор портала «Фонтанка.ру» Дмитрий Витковский.

    Онлайн-фитнес

    Чтобы помочь участникам подготовиться к полумарафону и забегу на 10 км, «Газпром нефть» организует серию онлайн-тренировок с тренером по триатлону и легкой атлетике Викторией Лебединской. Проект «Онлайн-фитнес» появится на платформах социальных сетей ЗСД Фонтанка Фест с 23 апреля. Видео посвящены актуальным темам для новичков и опытных атлетов – специальные упражнения, профилактика травм, техника здорового бега, питание в день старта, выбор правильной экипировки. А накануне забега на Крестовском острове состоится открытая тренировка для участников «Команды Газпром нефти», где каждый сможет поделиться опытом тренировок и найти новых друзей для совместных пробежек.

    Фестиваль болельщиков

    «Газпром нефть» также выступит партнером семичасового фестиваля болельщиков в стартовом городке, который будет работать с 14:00 до 21:00 21 мая. Там зрители смогут прогрузиться в атмосферу спортивного праздника, а участники забега и велопарада – повеселиться перед выходом на старт. Для этого откроется цифровая фотозона, подготовлена развлекательная программа с электронной музыкой и авторской разминкой. Вход в стартовый городок будет бесплатным и открытым для всех желающих. На сайте сетевого издания «Фонтанка.ру» будет онлайн-трансляция мероприятия.

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    Медаль забега

    Все участники полумарафона и забега на 10 км получат на финише памятную медаль «ЗСД Фонтанка Фест», выпущенную при участии «Газпром нефти». Медаль украшена образами узнаваемых архитектурных объектов – вантовыми мостами Санкт-Петербурга.

    Первый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест прошел летом 2018 года и с тех пор стал еще одной популярной точкой притяжения туристического Петербурга. Организаторы, городской портал «Фонтанка.ру» и «МСС», пропустили только 2020 год, когда в разгар пандемии в Петербурге действовал тотальный карантин. В первом фестивале приняли участие около 3 тысяч велосипедистов и 700 бегунов. В 2021 году на велосипедах по трассе проехало 7 500 человек и пробежало 2 500 любителей массовых забегов. География участников фестиваля обширна — более 80 городов от Калининграда до Владивостока. В прошлом году наш фестиваль получил награду Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards в разделе «Лучшее спортивное мероприятие».

    "Газпром нефть" является многолетним партнером ЗСД Фонтанка Фест. В прошлом году на фестивале компания объединилась с вузами Санкт-Петербурга и запустила спортивный проект "Команда прогресса". В ее составе в забеге и велопараде по ЗСД приняли участие 407 студентов, докторов и кандидатов наук, лауреатов международных конкурсов и научных премий.

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