Дым и стрельба перед Мариинским дворцом: Майор Гром пытается вспомнить 90-е

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Антураж потребовался неожиданный: за спиной у освободившегося от реставрационных лесов Николая I вырос рынок на коробках — с соленьями-вареньями и старыми книгами. Имитировали 1990-е, от греха подальше нарекая реальность «альтернативной»: массовку одели в старые приталенные пуховики, мужчинам выдали высокие меховые шапки, расставили битые телефонные будки, все заклеили объявлениями.

Снимали сцену наивно-комедийного содержания: на рынок въезжает фургончик, из которого вываливаются скинхеды с гранатометом и пистолетом-пулеметом Шпагина, начинают стрельбу, но… на них налетает бабка в валенках с авоськой.

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Всю «клюкву» в съемочной группе объясняют сюжетом: это то, каким Петербург 20-летней давности запомнился ребенку. Еще один художественный прием: съемка производится в том числе на VHS-камеру, чтобы передать эффект хроники того времени. Как будут применять в кино, пока не говорят.

По словам продюсеров картины, Артема Габрелянова и Михаила Китаева, позади уже более 10 съемочных дней, фильм планируется выпустить к новогодним праздникам рубежа 2022–2023 года на «Кинопоиске» (а возможно, и в кинотеатрах, но пока не решено).

«Будет много драмы, много экшена, будет интересно. То есть будет яркое кино», — обещают они.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Новая лента — приквел нашумевшей картины «Майор Гром: Чумной Доктор» Олега Трофима. Над ней работает тот же режиссер.

«Это самый центр Петербурга, здесь есть Исаакиевский собор, Исаакиевская площадь, это знаковое место для города, — объясняет выбор локации для сюжета с рынком Михаил Китаев. — Это часть городского пейзажа, которая нам хорошо известна, как жителям России, и для нас это место важно. Будет ли это интересно для заграничного зрителя или нет, не знаю. Оно не будет узнаваемым многим, но будет масштабным и красивым. Просто красивое место в городе, которое мы решили использовать».



«Открытая площадь, можно поставить много старой техники — вы видите старые автобусы, машины, развалы, рынки, — продолжил Артем Габрелянов. — Просто в узком переулке это все не поставить, а тут можно развернуться».

Предыдущая картина про Майора Грома имела большой зрительский успех. Спустя сутки с того момента, как российский фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» стал доступен для просмотра на международном стриминге Netflix, он занял первое место в рейтинге просмотров всех кинокартин на сервисе.

