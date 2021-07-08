«Майор Гром» «взорвал» Netflix, но россияне предпочли американский ужастик

Всего сутки прошли с того момента, как российский фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» стал доступен для просмотра на международном стриминге Netflix, и только за первые 24 часа российский кинокомикс режиссера Олега Трофима занял первое место в рейтинге просмотров всех кинокартин на сервисе. Такие данные приводит статистическая служба ежедневно обновляемого чарта FlixPatrol.



Фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» за сутки посмотрели зрители из 64 стран, а больше всего приключениями российского сыщика заинтересовались киноманы из Бельгии, Бразилии, Венгрии, Доминиканской Республики, Испании, Италии, Катара, Кипра, Кувейта, Люксембурга, Словакии, Омана, Швейцарии и Чехии. Как ни странно, российские зрители не поддержали отечественного производителя, а предпочли посмотреть новый американский фильм ужасов «Улица страха. Часть первая: 1994». Хоррор о маньяке, убивающем подростков, держится в топе у российского пользователя Netflix уже 6 дней, с момента премьеры на стриминг-платформе.

