Сеанс народной любви и вечерних объятий застал корреспондент «Фонтанки» перед служебным входом в Александринский театр. Сотни девушек стоят, выстроившись в очередь, чтобы получить автограф и прикоснуться к кумиру — актеру Тихону Жизневскому, чья популярность резко возросла после выхода картины «Майор Гром: Чумной доктор». В ней он сыграл заглавную роль.
автор видео Виктор Смирнов / «Фонтанка.ру»
В Александринском театре отмечают, что такое происходит не впервые: со времен премьеры девушки приходят после каждого спектакля с участием Тихона. В частности, 26 июня он играл в постановке режиссера Николая Рощина «Ворон» по Карло Гоцци. Причем, как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе, Тихон просил своих поклонниц соблюдать дистанцию друг от друга и выстраиваться в очередь — а не стоять толпой, как они это делали поначалу. Впрочем, на вопрос «Фонтанки» о том, привит ли он, актер не ответил.
В труппу Александринки Жизневский вошел в 2009 году, сразу по окончании Театрального института имени Щукина. Играет в ряде спектаклей, среди которых «Гамлет» Валерия Фокина (Розенкранц), «Укрощение строптивой» (Люченцио), «Счастье» (Аполлон), «Литургия ZERO» (Де-Грие). Среди его работ на экране — «Дикари», «День гнева», «На игре», «Агент особого назначения-4», «Ментовские войны-7», «Топи», «Огонь».