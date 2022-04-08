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    Минюст закрыл представительства Human Rights Watch и еще 14 международных НПО в России

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    Минюст РФ исключил из соответствующего реестра 15 зарубежных неправительственных организаций. Как следует из публикации ведомства от 8 апреля, их представительства в России закрываются.

    В список вошли следующие правозащитные и не только организации:

    — Представительство Фонда Карнеги за Международный Мир (США);

    — Представительство Amnesty International (Великобритания);

    — Представительство Human Rights Watch (США);

    — Филиал «Фонд Фридриха Науманна за свободу» (Германия);

    — Филиал «Фонда имени Фридриха Эберта» (Германия);

    — Представительство «Фонда имени Фридриха Эберта» (Германия) в Санкт-Петербурге;

    — Представительство объединения «Конрад-Аденауэр-Штифтунг е.Ф.» (Германия) в РФ;

    — Филиал объединения «Конрад-Аденауэр-Штифтунг е.Ф.» (Германия);

    — Филиал «Фонда Ханнса Зайделя» (Германия);

    — Филиал «Фонда Розы Люксембург – Анализ общественного развития и гражданское просвещение» (Германия);

    — Филиал Фонда имени Генриха Бёлля (Германия);

    — Представительство Немецкого научно-исследовательского сообщества в РФ;

    — Представительство «Фонда Ага Хана» (Швейцария) в РФ;

    — Представительство ассоциации «Вспульнота Польска» в РФ (Польша);

    — Представительство корпорации «Институт Международного образования, Инк.» (США).

    «Указанные структурные подразделения исключены в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства Российской Федерации», – говорится в сообщении.

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    Комментарии (4)

    Главный спец по технике консервации
    "неправительственных организаций" - удивительно, но, аббревиатуру НПО, я чёта, перевел как "научно-производственное объединение"..
    265841815
    Розу Люксембург то за что??
    ProstoZloy
    «Указанные структурные подразделения исключены в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства Российской Федерации»
    Самое время вспомнить народную мудрость: Закон - что дышло. Куда повернул - туда и вышло.
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