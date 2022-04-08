Минюст закрыл представительства Human Rights Watch и еще 14 международных НПО в России

Минюст РФ исключил из соответствующего реестра 15 зарубежных неправительственных организаций. Как следует из публикации ведомства от 8 апреля, их представительства в России закрываются.



В список вошли следующие правозащитные и не только организации:



— Представительство Фонда Карнеги за Международный Мир (США);



— Представительство Amnesty International (Великобритания);



— Представительство Human Rights Watch (США);



— Филиал «Фонд Фридриха Науманна за свободу» (Германия);



— Филиал «Фонда имени Фридриха Эберта» (Германия);

