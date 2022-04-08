Минюст закрыл представительства Human Rights Watch и еще 14 международных НПО в России

Минюст РФ исключил из соответствующего реестра 15 зарубежных неправительственных организаций. Как следует из публикации ведомства от 8 апреля, их представительства в России закрываются.
В список вошли следующие правозащитные и не только организации:
— Представительство Фонда Карнеги за Международный Мир (США);
— Представительство Amnesty International (Великобритания);
— Представительство Human Rights Watch (США);
— Филиал «Фонд Фридриха Науманна за свободу» (Германия);
— Филиал «Фонда имени Фридриха Эберта» (Германия);
— Представительство «Фонда имени Фридриха Эберта» (Германия) в Санкт-Петербурге;
— Представительство объединения «Конрад-Аденауэр-Штифтунг е.Ф.» (Германия) в РФ;
— Филиал объединения «Конрад-Аденауэр-Штифтунг е.Ф.» (Германия);
— Филиал «Фонда Ханнса Зайделя» (Германия);
— Филиал «Фонда Розы Люксембург – Анализ общественного развития и гражданское просвещение» (Германия);
— Филиал Фонда имени Генриха Бёлля (Германия);
— Представительство Немецкого научно-исследовательского сообщества в РФ;
— Представительство «Фонда Ага Хана» (Швейцария) в РФ;
— Представительство ассоциации «Вспульнота Польска» в РФ (Польша);
— Представительство корпорации «Институт Международного образования, Инк.» (США).
«Указанные структурные подразделения исключены в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства Российской Федерации», – говорится в сообщении.