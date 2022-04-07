На главреда «Новой газеты» Муратова напали с краской на пути из Москвы

О случившемся 7 апреля сообщили в телеграм-канале новосозданного издания «Новая газета. Европа». По словам Муратова, неизвестный ворвался к нему в купе с красной краской и криком «Вот тебе за наших пацанов!».



«Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва — Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться», — рассказал главред «Новой». Пойман ли нападавший, не уточняется.