На главреда «Новой газеты» Муратова напали с краской на пути из Москвы

О случившемся 7 апреля сообщили в телеграм-канале новосозданного издания «Новая газета. Европа». По словам Муратова, неизвестный ворвался к нему в купе с красной краской и криком «Вот тебе за наших пацанов!».
«Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва — Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться», — рассказал главред «Новой». Пойман ли нападавший, не уточняется.
В 2021 году Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира. В конце марта этого года медаль решили передать в фонд помощи украинским беженцам.
28 марта «Новая газета» объявила о приостановке выхода после второго предупреждения Роскомнадзора. Поводом для уведомления от РКН стало «упоминание НКО-иноагента без маркировки». Два замечания от ведомства в течение года являются основанием для прекращения деятельности СМИ, согласно решению суда.