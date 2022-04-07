    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 0

    4 м/с, южн

    743мм

    100%

    Подробнее
    usd76.25eur83.29
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    На главреда «Новой газеты» Муратова напали с краской на пути из Москвы

    Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов подвергся нападению в купе поезда Москва — Самара. Агрессивно настроенный незнакомец не пожалел краски.

    37
    Печать

    О случившемся 7 апреля сообщили в телеграм-канале новосозданного издания «Новая газета. Европа». По словам Муратова, неизвестный ворвался к нему в купе с красной краской и криком «Вот тебе за наших пацанов!».

    «Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва — Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться», — рассказал главред «Новой». Пойман ли нападавший, не уточняется.

    В 2021 году Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира. В конце марта этого года медаль решили передать в фонд помощи украинским беженцам.

    28 марта «Новая газета» объявила о приостановке выхода после второго предупреждения Роскомнадзора. Поводом для уведомления от РКН стало «упоминание НКО-иноагента без маркировки». Два замечания от ведомства в течение года являются основанием для прекращения деятельности СМИ, согласно решению суда.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (37)

    KJB
    Хм... После масляной краски, да в глаза, этот комрад пошел селфи мутить? О, прям спецназовская выдержка.
    265055770
    Это народное признание. Ведь раньше кто его знал?
    Nerevar
    Пора с политгопотой разговаривать при помощи перцового газа и электрошока. Вот, увидите отребье заговорит и маму родную сдаст, и ПИН-код от своей карты, и убийцу Джона Кеннеди выдаст лишь бы вы прекратили экзекуцию. Электрошоки и перцовый газ продаются без лицензии. Полиция ничем не поможет нападавшему, вы ж нападавшего не убьёте, а проведёте задушевную беседу.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний