Чубайса вызвали в суд по делу о краже 70 миллионов

Хамовнический суд Москвы вызвал бывшего гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса для дачи показаний в качестве потерпевшего, сообщает 7 апреля ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела. В суде рассматривается уголовное деле о краже имущества Чубайса на 70 миллионов рублей. Основной фигурант — Илья Сучков, бывший деловой партнёр Чубайса.



«В среду в Хамовническом районном суде мы в третий раз приступили к слушанию дела о мошенничестве и краже. После оглашения обвинительного заключения наши подзащитные вновь заявили о своей невиновности. После этого в суд для дачи показаний в качестве потерпевшего на 27 апреля вызван Анатолий Чубайс. Однако, как нам стало известно, на звонки суда он не отвечает, телефон его недоступен, повестки потерпевший не забирает», — рассказал адвокат.

