    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -5

    4 м/с, вос

    745мм

    98%

    Подробнее
    usd82.6eur90.6
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Чубайса вызвали в суд по делу о краже 70 миллионов

    10
    Печать

    Хамовнический суд Москвы вызвал бывшего гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса для дачи показаний в качестве потерпевшего, сообщает 7 апреля ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела. В суде рассматривается уголовное деле о краже имущества Чубайса на 70 миллионов рублей. Основной фигурант — Илья Сучков, бывший деловой партнёр Чубайса.

    «В среду в Хамовническом районном суде мы в третий раз приступили к слушанию дела о мошенничестве и краже. После оглашения обвинительного заключения наши подзащитные вновь заявили о своей невиновности. После этого в суд для дачи показаний в качестве потерпевшего на 27 апреля вызван Анатолий Чубайс. Однако, как нам стало известно, на звонки суда он не отвечает, телефон его недоступен, повестки потерпевший не забирает», — рассказал адвокат.

    Он отметил, что дело слушается в третий раз, но самого Чубайса вызывают впервые.

    Анатолий Чубайс занимал пост спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития с 4 декабря 2020 года до марта 2022 года. Об уходе Чубайса стало известно 23 марта.

    Уголовное дело было возбуждено в 2017 году. Бывшая компания Чубайса SFO Concept, которую возглавил брат его многолетнего советника Илья Сучков, обязалась построить дом в деревне Переделки в Одинцовском районе. Чубайс подал на компанию в суд и заявил, что у него вымогают за этот дом завышенную сумму.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (10)

    А13579
    Пойдёт как Сердюков, свидетелем. Интересно, кто будет очередной Васильевой?
    Gerafotich
    Для начала надо рассмотреть какой ущерб Рыжий нанёс России!
    лысик
    У суда свободное время появилось? А как же протестующие? Всех домой отпустили что ли?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний