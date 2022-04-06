Жириновского похоронят рядом с родственниками

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Там покоятся его родственники. Об этом 6 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.



Прощание с политиком, по данным ТАСС, пройдёт в Колонном зале Дома Союзов.

Владимир Жириновский скончался после тяжелой и продолжительной болезни. О его смерти 6 апреля объявил в Госдуме в и своём телеграм-канале председатель палаты Вячеслав Володин. После этого началась минута молчания.

Со 2 февраля Жириновский находился в больнице, когда его госпитализировали с коронавирусом.