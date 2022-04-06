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    Жириновского похоронят рядом с родственниками

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    Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Там покоятся его родственники. Об этом 6 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

    Прощание с политиком, по данным ТАСС, пройдёт в Колонном зале Дома Союзов.

    Владимир Жириновский скончался после тяжелой и продолжительной болезни. О его смерти 6 апреля объявил в Госдуме в и своём телеграм-канале председатель палаты Вячеслав Володин. После этого началась минута молчания.

    Со 2 февраля Жириновский находился в больнице, когда его госпитализировали с коронавирусом.

    Бессменный лидер ЛДПР оставил в памяти народа массу крылатых высказываний. «Фонтанка» вспомнила 20 самых ярких.

    Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Был депутатом Госдумы РФ всех созывов начиная с 12 декабря 1993 года. Выступал кандидатом на должность президента РФ от ЛДПР в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах. Заслуженный юрист Российской Федерации (2000). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

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    Комментарии (1)

    allyouneedislove
    а некоторые оказываются хитрее - и просят развеить их прах в космосе, чтобы стать частичкой звёздной пыли =)
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