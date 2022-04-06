«Я один вам говорю правду на всю планету». Каким Россия запомнит Владимира Жириновского

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





— О какой демократии вы говорите, если 65% территории России — вечная мерзлота?!

— Я мечтаю, чтобы русские солдаты омыли свои ноги тёплой водой Индийского океана и навсегда перешли на летнюю форму одежды. — У меня чистые руки, но они будут в крови, если я стану президентом.

— Вот четыре силы в мире — Запад, Юг, Восток и Россия! — Жизнь человеку дана один раз, и прожить её нужно в городе Сочи.

— Женщина должна сидеть дома, плакать, штопать и готовить.

— Когда вы меня пытаетесь обвинить, что я как-то не так к женщинам отношусь… к ним так относятся все мужчины мира. Вас до сих пор обманывают. Когда вам говорят, что любят, вам лгут все мужчины мира. Всегда лгут. Я один вам говорю правду на всю планету.

— Мать, она не может много чему научить сына. Потому что она сама не была мальчиком.

— Какие метеориты? Никогда нигде ничего не падает, у Вселенной свои законы, там ничего никогда просто так не упадет! То, что падает, это делают люди — поджигатели войны и провокаторы!



— Нигде не сказано, что надо делать во время исполнения гимна — стоять, лежать или ползти. Надо Родину любить.

— Откуда у вас Maybach? — Откуда, откуда — из Германии!

— Ночью наши учёные чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна [США] будет под водой!

— Всё к террористам должно внушать ненависть… Нормальный человек чёрную бороду, висячую, отращивать не будет!

— От отношений между мальчиками дети не рождаются. Но это часть эротической культуры.

— Стойте и слушайте, пока уши не завянут.

— И вообще, отопление слишком сильное — у нас кочегарят, особенно в Москве, — люди открывают форточки, и [мы] отапливаем природу. …Снять пост номер один, ну чё солдаты мёрзнут! — Патриот не должен защищать ложь.

— Не надо шутить с войной. Здесь другие ребята. Это не Германия, это не Афганистан. Джордж (речь о Джордже Буше), твоих солдат здесь порвут на части. 250 000 отборных солдат Ирака! Они всё разнесут. Они всю пустыню пройдут за один час! Они взорвут все твои эсминцы, всех твоих журналистов, дипломатов. Джордж, ты ковбой.

— Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть.

— Наша власть — как фруктовое желе. А надо, чтобы это был твердый кусок мяса, хорошо прожаренный, хорошо проперченный.



— Что вы скажете, когда предстанете перед Богом? — Я сделал всё, что мог. Отправьте меня обратно, я продолжу борьбу, помогать бедным, помогать всем страждущим бороться с тем, что мешает нам жить. Обратно отправьте меня — мне нужен билет обратно. Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям.