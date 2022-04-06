Сотрудников и читателей книжной лавки «Листва» в Петербурге отпустили из полиции

Как сообщили в телеграм-канале «Листвы», экскурсия в 78-й отдел полиции на улицу Чехова закончилась немногим позже полуночи 6 апреля. Восемь человек, пятерых из которых назвали читателями, отпустили без протоколов.



5 апреля в «Листве» на Литейном планировалась лекция о писателе Эдуарде Лимонове, её отменили до визита полицейских. О неожиданных гостях в лавке сообщили около девяти часов вечера. В магазине «Фонтанке» рассказали, что к ним пришли после анонимки. Правоохранителей интересовала экстремистская литература, с собой забирали книги Лимонова, философа Юлиуса Эвола, троих сотрудников и пятерых читателей, среди которых, как уточняли в телеграм-канале, оказались несовершеннолетние.

