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    Сотрудников и читателей книжной лавки «Листва» в Петербурге отпустили из полиции

    Полиция не стала продлевать общение с сотрудниками и читателями книжной лавки издательства «Черная сотня» в Петербурге. Досыпать они будут дома.

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    Как сообщили в телеграм-канале «Листвы», экскурсия в 78-й отдел полиции на улицу Чехова закончилась немногим позже полуночи 6 апреля. Восемь человек, пятерых из которых назвали читателями, отпустили без протоколов.

    5 апреля в «Листве» на Литейном планировалась лекция о писателе Эдуарде Лимонове, её отменили до визита полицейских. О неожиданных гостях в лавке сообщили около девяти часов вечера. В магазине «Фонтанке» рассказали, что к ним пришли после анонимки. Правоохранителей интересовала экстремистская литература, с собой забирали книги Лимонова, философа Юлиуса Эвола, троих сотрудников и пятерых читателей, среди которых, как уточняли в телеграм-канале, оказались несовершеннолетние.

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    Комментарии (2)

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    Как же это мило - отпустили домой! ))) Добрейшие люди!
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