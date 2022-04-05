В книжную лавку «Листва» пришли полицейские. Они изымают книги Лимонова

В Петербурге сотрудники полиции пришли в книжный магазин издательства «Чёрная сотня» «Листва», являющийся одним из основных мест для сбора «правых» в городе. Как сообщают в её телеграм-канале 5 апреля, задержаны пятеро читателей и трое сотрудников лавки: Тимур Венков, Дарья Пинигина и Кирилл Колов.



«Изымают книги, ищут экстремистскую литературу, забирают с собой [книги Эдуарда] Лимонова, [Юлиуса] Эволы, политические трактаты. Полиция всё прибывает и прибывает», — говорится в сообщении магазина.