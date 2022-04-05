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    В книжную лавку «Листва» пришли полицейские. Они изымают книги Лимонова

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    В Петербурге сотрудники полиции пришли в книжный магазин издательства «Чёрная сотня» «Листва», являющийся одним из основных мест для сбора «правых» в городе. Как сообщают в её телеграм-канале 5 апреля, задержаны пятеро читателей и трое сотрудников лавки: Тимур Венков, Дарья Пинигина и Кирилл Колов.

    «Изымают книги, ищут экстремистскую литературу, забирают с собой [книги Эдуарда] Лимонова, [Юлиуса] Эволы, политические трактаты. Полиция всё прибывает и прибывает», — говорится в сообщении магазина.

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    Муниципальный депутат Фёдор Грудин пишет, что задержанных увезли в отдел полиции № 78. По словам мундепа, силовики вели себя грубо.

    В самом магазине нам сказали, что полиция приехала к ним после анонимной жалобы. «Фонтанка» запросила подробности в пресс-службе ГУ МВД.

    5 апреля в «Листве» должна была состояться лекция про Лимонова, но в итоге её отменили.

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    Комментарии (15)

    AndrewBarsik
    Вероятность стать жертвой произвола кривдохранителей не зависит ни от политических взглядов, ни от активности, ни от содержания домашней библиотеки. На вооружение кривдохранителями принята тактика тотального запугивания всех и повсюду. Бессистемность, беспричинность и бессмысленность их нелепых акций призваны посеять страх во всех слоях общества. Их мечта - чтобы все их боялись. Они не скрывают её, их никто не сдерживает. А те, кто обязан сдерживать (надзор, суды), превратились в придаток репрессивного аппарата - симулякр соблюдения законности. Единственное, что может сделать сохранивший чувство собственного достоинства человек в современной России - плюнуть в физиономию палачам.
    Dpa
    Чем дальше, тем хуже и хуже
    Ref
    Цензурных слов нет. " Как сообщили источники Readovka, визит полицейских связан с сообщениями об экстремизме, поступившими с территории УКРАИНЫ...." С.
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