    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 0

    5 м/с, южн

    748мм

    66%

    Подробнее
    usd83.43eur92.15
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Путин подписал указ о визовых мерах для «недружественных» стран

    5
    Печать

    Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера в связи с «недружественными действиями» иностранных государств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 4 апреля.

    Подчеркивается, что указ подписан «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского Союза». Согласно ему, РФ приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.

    Путин поручил МИД ввести персональные ограничения на въезд в РФ для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих «недружественные действия».

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    267086865
    "Гора родила мышь..." (c))
    alexadmin
    О введении выездных виз в недружественные страны еще не готов указ?
    266374188
    алина возвращается домой?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний