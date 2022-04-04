Путин подписал указ о визовых мерах для «недружественных» стран

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера в связи с «недружественными действиями» иностранных государств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 4 апреля.
Подчеркивается, что указ подписан «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского Союза». Согласно ему, РФ приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.
Путин поручил МИД ввести персональные ограничения на въезд в РФ для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих «недружественные действия».