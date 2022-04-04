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    На ЗСД Фест со всей страны. Что заставляет людей преодолеть тысячи километров ради «бегового безумия» на скоростной трассе

    Число участников, зарегистрировавшихся на ЗСД Фонтанка Фест, уже перевалило за 5 тысяч. Выйти 21 мая на трассу Западного скоростного диаметра планируют жители Петербурга и еще 47 городов страны и даже зарубежные гости. Географически на фестивале будет вся Россия — от Владивостока до Калининграда. Представлены почти все города Северо-Запада, Сибирь и Поволжье.

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    Что мотивирует людей отправляться в дальнюю дорогу, за несколько тысяч километров, чтобы пробежать или проехать на велосипеде спортивную дистанцию? Что ж, тут ответ простой: они приезжают за атмосферой, настроением и результатом. Не случайно среди бегунов так популярны «мейджоры» — большие легкоатлетические соревнования, проходящие по всему миру, собирающие десятки тысяч легкоатлетов. ЗСД Фест пока в число таковых не входит, и тем не менее, уже является точкой притяжения для тысяч любителей спорта по всей стране. Мы спросили у тех, кто уже решил к нам приехать издалека, что их привлекает в фестивале.

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    Наталья Жданова из Новосибирска занимается бегом уже 5 лет. Участвовала во многих забегах — в том числе в Берлинском марафоне, запомнившемся ей своей неповторимой атмосферой. А поскольку Наталья по работе связана с Петербургом и часто здесь бывает, то и здешние старты старается не пропускать.

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    На ЗСД Фест зарегистрировалась одной из первых. Это будет уже ее третий старт на фестивале. В этот раз она планирует пробежать 10 километров с целью улучшить свой предыдущий результат.

    «Проект уникальный — перекрытие большой скоростной магистрали, не знаю других аналогов, — говорит Наталья о своей мотивации. — А какие виды открываются с трассы! Особенно красиво потому, что забег и велопарад проходят во второй половине дня и можно застать закат».

    На вопрос, что бы она пожелала организаторам, Наталья ответила так:

    «В целом тут всё отлично: расположение экспоцентра, логистика, раздевалки, вода. Медали с красивым дизайном — это для многих важно. Единственное, что я бы пожелала организаторам, это усилить информационную поддержку. Многие любители бега и велосипеда даже в Петербурге не знают, что ради них перекроют ЗСД на целый день. Я уж не говорю про жителей других городов. А ведь именно массовость придает спортивным фестивалям атмосферу «бегового безумия», за которой не жалко прокатиться и за тысячу километров».

    Примет участие в ЗСД Фест и гость из Саратова Александр Маресьев. Александр уже 7 лет занимается бегом. А поскольку часто по работе бывает в командировках, то и спортивные фестивали в разных городах старается не пропускать. Участвует не только в беговых марафонах, но и в лыжных. Особенно любит Деминские марафоны в Ярославской области — тут и беговой треил, и велогонка, и зимние лыжные заезды. Но и Петербург с областью Александра привлекают — Сестрорецк, Выборг, Колтушские высоты.

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    На ЗСД Фест он будет первый раз — посоветовали друзья. Выбрал дистанцию 21 километр: хочет пробежать всю трассу с ее неповторимым рельефом, необычными мостами. Да и как не воспользоваться возможностью лишний раз полюбоваться на панорамы Санкт-Петербурга: «Зенит Арену» и Невскую губу!

    Для Александра соседство двух крупных спортивных мероприятий — нашего фестиваля и воскресного «Забег.РФ» — только в плюс. Получится большой спортивный уик-энд, позволяющий насладиться всеми питерскими красотами.

    «По ЗСД пробегу полумарафон, а на следующий день — «десятку», как своего рода заминку. Всё же трасса ЗСД Феста сложнее по рельефу», — говорит наш гость из Саратова.

    Пожеланий организаторам у Александра немало. Он предложил в будущем разнообразить количество дистанций — добавить и пятикилометровую, и полный марафон. Посоветовал поднять статус соревнований до общероссийского и войти в календарь федерации легкой атлетики. По его словам, это сразу же привлечет внимание «звездных» легкоатлетов, а участие звезд важно любителям.

    Ну что ж, мы тоже верим, что когда-нибудь беговая часть ЗСД Фонтанка Фест вырастет в большого «мейджора», который привлечет и чемпионов, и бегунов со всего света. А те, кто выйдет на старт уже в этом мае, будут с гордостью говорить: мы были одними из первых!

    Первый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест прошел летом 2018 года и с тех пор стал еще одной популярной точкой притяжения туристического Петербурга. Организаторы, городской портал «Фонтанка.ру» и «МСС», пропустили только 2020 год, когда в разгар пандемии в Петербурге действовал тотальный карантин. В первом фестивале приняли участие около 3 тысяч велосипедистов и 700 бегунов. В 2021 году на велосипедах по трассе проехало 7 500 человек и пробежало 2 500 любителей массовых забегов. География участников фестиваля обширна — более 80 городов от Калининграда до Владивостока. В прошлом году наш фестиваль получил награду Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards в разделе «Лучшее спортивное мероприятие».

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    Комментарии (2)

    Alex000
    Ну... что-что. Весна.
    Pilat
    Собственно после последнего подорожание проезда по ЗСД, там можно проводить забеги каждый день. Тем кто раньше ездил время от времени теперь это просто не выгодно ни с какой точки зрения. Как я понимаю остались те, кто использует опцию 100%, как мы. остальные слились.
    От севера до Васьки и обратно почти 700 рубликов, а если за наличку.....ох.
    Молодцы, может пробок не будет больше.
    Даёшь к лету подорожание проезда на 50%!
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