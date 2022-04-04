На ЗСД Фест со всей страны. Что заставляет людей преодолеть тысячи километров ради «бегового безумия» на скоростной трассе

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Что мотивирует людей отправляться в дальнюю дорогу, за несколько тысяч километров, чтобы пробежать или проехать на велосипеде спортивную дистанцию? Что ж, тут ответ простой: они приезжают за атмосферой, настроением и результатом. Не случайно среди бегунов так популярны «мейджоры» — большие легкоатлетические соревнования, проходящие по всему миру, собирающие десятки тысяч легкоатлетов. ЗСД Фест пока в число таковых не входит, и тем не менее, уже является точкой притяжения для тысяч любителей спорта по всей стране. Мы спросили у тех, кто уже решил к нам приехать издалека, что их привлекает в фестивале.

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Наталья Жданова из Новосибирска занимается бегом уже 5 лет. Участвовала во многих забегах — в том числе в Берлинском марафоне, запомнившемся ей своей неповторимой атмосферой. А поскольку Наталья по работе связана с Петербургом и часто здесь бывает, то и здешние старты старается не пропускать.

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На ЗСД Фест зарегистрировалась одной из первых. Это будет уже ее третий старт на фестивале. В этот раз она планирует пробежать 10 километров с целью улучшить свой предыдущий результат. «Проект уникальный — перекрытие большой скоростной магистрали, не знаю других аналогов, — говорит Наталья о своей мотивации. — А какие виды открываются с трассы! Особенно красиво потому, что забег и велопарад проходят во второй половине дня и можно застать закат». На вопрос, что бы она пожелала организаторам, Наталья ответила так: «В целом тут всё отлично: расположение экспоцентра, логистика, раздевалки, вода. Медали с красивым дизайном — это для многих важно. Единственное, что я бы пожелала организаторам, это усилить информационную поддержку. Многие любители бега и велосипеда даже в Петербурге не знают, что ради них перекроют ЗСД на целый день. Я уж не говорю про жителей других городов. А ведь именно массовость придает спортивным фестивалям атмосферу «бегового безумия», за которой не жалко прокатиться и за тысячу километров».

Примет участие в ЗСД Фест и гость из Саратова Александр Маресьев. Александр уже 7 лет занимается бегом. А поскольку часто по работе бывает в командировках, то и спортивные фестивали в разных городах старается не пропускать. Участвует не только в беговых марафонах, но и в лыжных. Особенно любит Деминские марафоны в Ярославской области — тут и беговой треил, и велогонка, и зимние лыжные заезды. Но и Петербург с областью Александра привлекают — Сестрорецк, Выборг, Колтушские высоты.

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На ЗСД Фест он будет первый раз — посоветовали друзья. Выбрал дистанцию 21 километр: хочет пробежать всю трассу с ее неповторимым рельефом, необычными мостами. Да и как не воспользоваться возможностью лишний раз полюбоваться на панорамы Санкт-Петербурга: «Зенит Арену» и Невскую губу! Для Александра соседство двух крупных спортивных мероприятий — нашего фестиваля и воскресного «Забег.РФ» — только в плюс. Получится большой спортивный уик-энд, позволяющий насладиться всеми питерскими красотами. «По ЗСД пробегу полумарафон, а на следующий день — «десятку», как своего рода заминку. Всё же трасса ЗСД Феста сложнее по рельефу», — говорит наш гость из Саратова.