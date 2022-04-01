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    «Чужого» из Китая проткнули ножом на Лиговском проспекте

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    Китайский студент петербургской Академии художеств попал в больницу после нападения в центре Петербурга.

    Двух мужчин ищет полиция Центрального района после того, как получила телефонограмму из Мариинской больницы накануне около девяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 апреля. В стационар за час до этого привезли 27-летнего гражданина Китая с ножевым ранением в область груди. Его состояние врачи оценивали как тяжелое.

    По предварительной информации, молодой человек успел рассказать, что у дома 52 по Лиговскому проспекту встретил двоих — мужчину на вид лет 30 в черной одежде и его старшего товарища, на виде лет 50–60, в рыжей шубе и ушанке. Один из них и набросился на него с ножом.

    Иностранец прибыл в Петербург два года назад для учебы живописи в Академии художеств имени Репина. На своей странице в соцсетях он пишет, что до сих пор чувствует себя чужим здесь.

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    Комментарии (17)

    sensata
    студенту-выздоровления, а этих напавших пусть поймают..и, кстати,в АХ учатся китайцы и платят немалые деньги за это
    0k0
    Студенту скорейшего выздоровления!
    Ему еще повезло, что напали с ножом. Через несколько месяцев может случиться так, что нападать будут с ножом и вилкой.
    VKuser555827
    Опять чужие. Уже второй день подряд.
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