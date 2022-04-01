«Чужого» из Китая проткнули ножом на Лиговском проспекте

Китайский студент петербургской Академии художеств попал в больницу после нападения в центре Петербурга.



Двух мужчин ищет полиция Центрального района после того, как получила телефонограмму из Мариинской больницы накануне около девяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 апреля. В стационар за час до этого привезли 27-летнего гражданина Китая с ножевым ранением в область груди. Его состояние врачи оценивали как тяжелое.



По предварительной информации, молодой человек успел рассказать, что у дома 52 по Лиговскому проспекту встретил двоих — мужчину на вид лет 30 в черной одежде и его старшего товарища, на виде лет 50–60, в рыжей шубе и ушанке. Один из них и набросился на него с ножом.

