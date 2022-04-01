Чем заняться 1 — 3 апреля: Италия в Эрмитаже, ледовое шоу с Валиевой, Безруков и «Яблонный сад» Shortparis

Оксана Домнина и Кирилл Зайцев Фото: ПЦ Илья Авербух Поделиться Поделиться





Актуальное

Флорентийские мотивы — в Эрмитаже

До 4 июля, 6+



Андреа Верроккьо (мастерская), Флоренция, «Юноша-святой», начало 1470-х, терракота.



© Государственный Эрмитаж Поделиться Поделиться





В Эрмитаже продолжают «итальянскую тему». В Главном музейном комплексе выставили 27 скульптур из собственной коллекции. Экспонаты особые. Есть среди них, например, два рельефа из мастерской классика Лоренцо Гиберти и бюсты, созданные в школе Андреа Вероккьо. Также — предметы, приобретенные музеем в 2019 году из частного собрания. «Скульптура Флоренции в XV веке» выставлена в Пикетном зале.

Революция на котиках — в Маяковке

2 апреля, 18:00, 16+



Фото: с сайта eksmo.ru Поделиться Поделиться





В Библиотеке им. Маяковского говорят о политике и устройстве мира на примере кошек. В субботу писатель Андрей Горбунов представит сатирическую антиутопию «Великая кошачья революция» о том, как власть превращает домашнего Пушка в страшного тирана, а животные выстраивают своё общество. Одновременно с бумажной вышла аудиоверсия книги, и роли в ней озвучили Сергей Шнуров, Тина Канделаки, Евгений Ройзман, Николай Валуев, Владимир Жириновский, Наталья Поклонская, Слава КПСС, Леха Никонов, Олег Кашин и бабушка писателя Мария Волосникова.

Олимпийцы покажут лучшее

3 апреля, 16:00, 6+



Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Фигуристка Камилла Валиева выступит с двумя номерами на гала-шоу «Ледниковый период» в постановке Ильи Авербуха. Вместе с одной из самых обсуждаемых спортсменок Олимпиады этого года на арену «Юбилейного» выйдут чемпионы разных лет: Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и другие.

Послушать музыку



«Мураками» — без ограничений

2 апреля, 20:00, 12+



Автор: Мураками / vk.com

Рок-группа «Мураками» созывает поклонников на большой и «совершенно особенный» весенний концерт. В «Космонавте» коллектив собирается сыграть все хиты за 18 лет существования.

Джаз как отсылка к Довлатову

2 апреля, 17:00, 12+



Фото: с официального сайта РНБ / nlr.ru Поделиться Поделиться





Вибрафонист и пианист Алексей Чижик, контрабасист Филипп Мещеряков и ударник Гарий Багдасарьян дают бесплатный концерт в Новом здании Российской национальной библиотеки. Вечер посвящён писателю Сергею Довлатову, и потому в программе — джаз, который тот очень ценил. Вход на встречу свободный.

Shortparis перенесет в «Яблонный сад»

2 апреля, 20:00, 16+

Четвертый студийный альбом «Яблонный сад» петербуржцы Shortparis выпустили в прошлом году. В песнях и клипах переплели лирику и политику, а экспрессию обрамили сентиментальными текстами. Официальная презентация пластинки должна пройти в «А2» в субботу, и кто знает, что там будет. В заглавной песне альбома солисты поют о том, как над «собором Кремля подымается ветер», пока «кровью цветёт яблонный сад». В клипе к композиции — закапывают яблоки в могилу.



От мамбо к свингу за один вечер

3 апреля, 19:00, 6+



Фото: с официального сайта Филармонии / philharmonia.spb.ru Поделиться Поделиться





В Малом зале Филармонии в воскресенье зажигает петербургский ансамбль Olympic Brass. Под руководством художественного руководителя Алексея Степанова музыканты сыграют джаз, причём в абсолютно разной стилистике. В программе произведения кубинского «короля мамбо» Переса Прадо и одного из отцов босса-новы Антонио Жобима оказались рядом с выдержанной классикой Дюка Эллингтона. Начнётся вечер с музыки Гленна Миллера — знаменитого американского тромбониста, который к 40-м годам XX века собрал один из лучших свинговых оркестров эпохи.

В театре

В «Сирано» — Чурсин и Андреева

1 апреля, 19:00, 16+

МХТ им. Чехова приехал в Петербург на гастроли и привёз «Сирано де Бержерака» с Юрием Чурсиным и Паулиной Андреевой в главных ролях. На сцене много фехтуют, а песни, написанные актёрами театра и студентами Школы-студии МХАТ, звучат наравне с стихами Евгения Евтушенко, Райнера Марии Рильке, Даниила Хармса и Николая Олейникова. «Сирано» — новинка сезона. Премьера в столице прошла всего пару недель назад.



Безруков «разобрал» жизнь Высоцкого

1 апреля, 19:00, 12+



Сергей Безруков. «Высоцкий. Рождение легенды» Фото: Анна Коонен / фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Музыкальный спектакль Московского Губернского театра в постановке Сергея Безрукова «Высоцкий. Рождение легенды» всего один раз показывают в БКЗ «Октябрьский». О взрослении поэта зрители узнают из писем, стихов и воспоминаний, о становлении — из песен в непривычных аранжировках. Актёры рассказывают историю барда и последовательно перевоплощаются из Высоцкого-ребёнка в поэта, актёра и сатирика.

Timeless покажет все грани любви

1 и 2 апреля, 20:00, 18+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





На сцене «Ленинград Центра» — обновлённое шоу Timeless. Представление-мозаика об отношениях абсолютно разных пар разворачивается среди фантазийных декораций — по сцене «прогуляются» большие фигуры слонов братьев-скульпторов Урала и Артура Гильмановых, создавших жар-птицу для церемонии открытия чемпионата мира FIFA. В один из моментов за спинами актёров возникнет и оживёт гигантская купольная голова. По задумке режиссёра Феликса Михайлова, все фрагменты спектакля объединяет одна тема: что бы ни происходило между героями, говорят они всегда о любви. Языком музыки, вокала, воздушной акробатики или танцев.



Молодые артисты сразятся по-театральному

С 1 до 3 апреля, 16+

В Российском государственном институте сценических искусств стартовал XV Международный конкурс-фестиваль «Актерское мастерство языком пластики». В пятницу в 16:00 в социальных сетях института пройдёт онлайн-трансляция второго тура конкурса, а в субботу и воскресенье участники выступают в театре «На Моховой» с лучшими номерами.

В Александринке — битва танцоров

2 апреля, 18:30, 6+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





На Новой сцене Александринского театра — масштабный баттл. Три десятка приглашённых танцоров, работающих в стилях хип-хоп и контемпорари, сразятся друг с другом и докажут жюри, кто «круче». Участники небезызвестны: мастерство контемпорари-импровизации покажут финалист конкурса «Синяя птица» Игорь Клинский, хореограф и исследователь танца Алевтина Грунтовская, участник седьмого сезона «Танцев» Олег Софьянов. Их противники — судья проекта «Pro Танцы» Andy Saintpanthers, фристайлист Иван Зайцев, танцовщица Kharkovskaya.

Семья окажется на перепутье культур



3 апреля, 20:00, 16+

В этот уик-энд на Новой сцене Александринского театра играют психологический триллер в постановке Джуна Чоя и Павла Гаврилова Don’t go. В центре — тайны и несбывшиеся надежды членов одной семьи и пересечение российской и корейской культур.

Узнать новое

Кипрскую музыку представят в «Доме радио»

1 апреля, 19:00, 16+

Композитор-резидент «Дома радио» Андреас Мустукис ещё в 2013 году примерил на себя роль режиссёра и снял документальную ленту «Под железной нотой». Картину о современной музыке его родного Кипра показывают уже в эту пятницу, причём расспросить автора о теме подробнее получится сразу же после титров. О кипрской культуре звучания Мустукис подготовил целую лекцию с демонстрацией партитур.

Мысленное путешествие — до Луны

2 апреля, 12:00, 6+



Автор: Маяковка. Библиотека Охта LIB / vk.com

С детьми, мечтающими о космических одиссеях и покорении других планет, стоит зайти в интеллект-центр «Охта -8». Лектор Олег Семёнов из Федерации космонавтики расскажет о жизни на Луне, временах года и погоде на ней, а также вспомнит о «Незнайке на Луне». Вход на встречу бесплатный, но нужна регистрация.

На экране

Победитель «Оскара» отправляет в дорогу

С 31 марта, 16+



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться





«Оскар» уже прошёл, но один из фильмов-победителей только добрался до российского проката. Лента «Сядь за руль моей машины» по одноимённому рассказу Харуки Мураками получила статуэтку как лучший иностранный фильм. Перенося на экран сюжет о театральном режиссёре, который знакомится с девушкой-водителем и учится по-новому смотреть на мир, японец Рюсукэ Хамагути не забыл наполнить историю цитатами из «Дяди Вани», флешбэками и разговорами о ядерной угрозе. Эмоциональный накал сохраняется до последней минуты.

Тарковского возвращают на два вечера

1 и 2 апреля, 19:30, 12+

«Иваново детство» Андрея Тарковского — в пятницу в «Авроре». Дебютную ленту классика, за которую он получил «Золотого льва» Венецианского фестиваля, представит киновед, профессор СПбГУ Сергей Ильченко. В этом году с момента выхода картины о ребёнке, чью семью убили на войне, исполняется 60 лет. На следующий день ретроспективу Тарковского продолжат «Андреем Рублёвым».

Гослинг научит добывать деньги

2 апреля, 20:40, 16+



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться





Спецпоказ «Места под соснами» 2012 года запланирован на этот уик-энд в «Родине». Главные роли в драме о мужчине, который отправляется грабить банки, чтобы содержать маленького сына, исполнили Райан Гослинг, Брэдли Купер и Дэйн ДеХаан.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

