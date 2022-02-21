Фигуристка Валиева заговорила впервые после Олимпиады

Российская фигуристка Камила Валиева впервые высказалась после скандала на Олимпиаде в Пекине. В своем Instagram 21 февраля 15-летняя фигуристка опубликовала пост, в котором обратилась к тренерскому штабу.
«Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию, — моих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича, Даниила Марковича. Вы абсолютные мастера в своем деле! И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищенной и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной», — написала Валиева.
Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине выиграла золото в командных соревнованиях. По ходу Игр выяснилось, что в декабре на чемпионате России в Петербурге она сдала положительную допинг-пробу. Из-за этого Камилу хотели отстранить от дальнейшего участия в турнире одиночников, но Спортивный арбитражный суд позволил ей выступить. Правда, 15-летняя фигуристка провалилась и стала лишь четвертой в индивидуальных соревнованиях. Из-за ее положительной допинг-пробы остается открытой судьба золотых медалей командного турнира. Разбирательства по этому вопросу вскоре продолжатся.