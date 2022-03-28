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В Петербурге представят «Великую кошачью революцию», которую озвучили Шнуров, Алентова, Жириновский и другие знаменитости

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«Великая кошачья революция» — это сатирическая антиутопия Андрея Горбунова о том, как власть превращает доброго домашнего кота в страшного тирана в мире, в котором не осталось людей, но оставшееся в живых кошачье племя начинает строить свое общество, очень напоминающее мир людей. Автор представит книгу 2 апреля в 18:00 в библиотеке им. Маяковского (наб. р. Фонтанки, 44, 1 этаж, Медиахолл).

Фото: eksmo.ru
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Презентация «Революции» уже прошла в Москве и Екатеринбурге, но Андрей Горбунов признается, что ему особенно важно презентовать роман в Петербурге: «Здесь жили мои любимые писатели и здесь люди относятся с должным уважением к мурлыкающей братии. Чего только эрмитажные коты стоят!»

Роман делится не на главы, а «жизни» — их, как все знают, у кошек девять.

Фото: страница из книги
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На встрече с читателями Андрей Горбунов расскажет о создании своей книги и о том, как «вербовал» голоса для аудиоверсии книги, которая вышла одновременно с классической бумажной. Роли в в ней озвучили: Сергей Шнуров, Вера Алентова, Тина Канделаки, Евгений Ройзман, Николай Валуев, Владимир Жириновский, Наталья Поклонская, Слава КПСС, Леха Никонов, Mirele, Олег Кашин и бабушка Андрея Горбунова Мария Волосникова.

Также на мероприятии выступит поэт и музыкант Алексей Никонов, который исполнит песню своего героя из «Великой кошачьей революции».

Вход бесплатный, но необходима регистрация.

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Фото: eksmo.ru
Фото: страница из книги

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