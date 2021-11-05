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Главред радио «КП» выпустил аудиороман о «Великой кошачьей революции»

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Главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов 5 ноября выпустил аудиоверсию своего романа «Великая кошачья революция». Ее главный герой — домашний кот Пушок, который жил у бывшего президента, а потом сам начал строить кошачье общество.

Книжная версия издания вышла в конце октября и была презентована во МХАТе имени Горького — за несколько дней до того, как Минкульт сменил директора театра Эдуарда Боякова на Владимира Кехмана.

предоставил Андрей Горбунов

К созданию аудиоверсии книги автор привлек звезд. Роли озвучивали Сергей Шнуров, Николай Валуев, Слава КПСС, Евгений Ройзман, Надежда Толоконникова, Вера Алентова, Наталья Поклонская, Тина Канделаки, Владимир Жириновский, Олег Кашин и... бабушка автора.

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«Аудиоверсия «ВКР» началась с Петербурга, — рассказал Горбунов «Фонтанке». — В книге есть герой — бард-антиваксер. В бумажной версии романа его песня присутствует в виде стишка. Там такой припев: «А я не верю в это. Я верю только в лето. Я верю, что черная корона-чумка Не опасней, чем валерьянки рюмка. А значит, мы все не умрем. Скорей покиньте, кошки, дом». К слову, сразу после исполнения этой нетленки бард умирает от этой самой корона-чумки… Так вот, в аудиоверсии я очень хотел, чтобы эту песню исполнил поэт, лидер группы «Последние танки в Париже» Лёха Никонов. Я написал ему в «Инстаграме», рассказал о проекте. Алексею всё понравилось. И я поехал в Санкт-Петербург записывать Никонова на студии у своего друга. Ну, а дальше аппетит пришел уже во время еды. Я подумал: почему бы не предложить роли и другим уважаемым людям. Действовал так же, как и в случае с Лёхой. Писал артистам и политикам в соцсетях и мессенджерах».

предоставил Андрей Горбунов

Прослушать роман можно на «Яндекс.музыке» и Spotify.

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Комментарии (3)

266582025
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду. благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Денеб
"домашний кот Пушок" - это не актуально! Герой нашего времени - Куар Кот! Со всеми разберётся.... Всех в чувство приведёт........
Igor_VS
Фамилия кота начинается с Пу. Подбор актеров подозрительный. Всех посадят.?
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