В Петербурге покажут свежую премьеру МХТ им. Чехова «Сирано де Бержерак» с Юрием Чурсиным и Паулиной Андреевой

В рамках гастролей МХТ им. Чехова в Петербурге зрители смогут увидеть свежую премьеру — «Сирано де Бержерак» с Юрием Чурсиным и Паулиной Андреевой в главных ролях. Премьера спектакля Егора Перегудова в Москве состоялась «буквально на днях» — 19 марта 2022 года. Петербуржцы смогут увидеть его на сцене Александринского театра 31 марта — 1 апреля. 16+
Приезд постановки в Северную столицу — воплощение поговорки «Не было бы счастья, да несчастье помогло». «Сирано» заменит отмененный спектакль с Ренатой Литвиновой «Звезда вашего периода».
Режиссёр Егор Перегудов рассказывает о спектакле так: «Сирано де Бержерак» — пьеса в стихах про поэта и поэзию, про поэтическое восприятие мира. В эпитафии, которую Сирано сочинил для себя, есть такие слова:
Он был поэтом, но поэм не создал!..
Но жизнь свою зато он прожил, как поэт!
Это принципиально важная для нас тема — разговор о поэтическом восприятии реальности в сегодняшнем, таком циничном мире. Мире, который наполнен страхом эпидемии, ежеминутного проявления несправедливости или агрессии».
В пьесе действует большое количество персонажей, в постановке осталось лишь семь. Зато появились музыканты и поэты и даже внутренний мир Сирано — его мысли и фантазии. А еще на сцене много фехтуют:
«Сирано де Бержерак» — это пьеса, в которой люди решают свои проблемы при помощи шпаги, поэтому у нас на сцене фехтуют. Но важно понимать, что Ростан писал своего «Сирано» через двести лет после жизни его реального прототипа, это XVII век, придуманный в конце века XIX, романтически преломленная реальность. И это даёт нам право, пользуясь теми правилами игры, что заложены драматургом, тоже сочинять свой мир, заново перепридумывать его. Мы берём историческое фехтование и размышляем, что такое фехтование сегодня, в XXI веке. Что это за способ общения — обмен уколами? Например, комментарии к постам в [соцсетях] — что это, как не словесный укол? Как это работает сейчас? В мире Сирано существует кодекс чести, есть правила, которые ты не можешь нарушить даже в поединке с соперником. Сейчас у нас принципиально нет никаких правил. Хотя я думаю, что и во времена Ростана их тоже особо уже не было, и это как раз то, по чему он тосковал», — рассказывает режиссер.
Главные роли играют Юрий Чурсин (Сирано де Бержерак), Паулина Андреева (Роксана), Игорь Золотовицкий (Граф де Гиш), Кузьма Котрелёв (Кристиан). Также в спектакле задействованы студенты Школы-студии МХАТ.
В спектакле звучат песни, написанные актёрами театра и студентами Школы-студии МХАТ, стихи Евгения Евтушенко, Райнера Марии Рильке, Даниила Хармса, Гийома Аполлинера, Николая Олейникова, Сергея Плотова. Музыкальное сопровождение спектакля — «Мизинов-трио» (Никита Бобров, Максим Шутиков, Тимур Мизинов).
Организаторы отмечают, что все билеты, проданные на «Звезду вашего периода», действительны. Зрители, которым не подходит замена, могут оформить возврат.