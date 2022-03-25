В Петербурге покажут свежую премьеру МХТ им. Чехова «Сирано де Бержерак» с Юрием Чурсиным и Паулиной Андреевой

В рамках гастролей МХТ им. Чехова в Петербурге зрители смогут увидеть свежую премьеру — «Сирано де Бержерак» с Юрием Чурсиным и Паулиной Андреевой в главных ролях. Премьера спектакля Егора Перегудова в Москве состоялась «буквально на днях» — 19 марта 2022 года. Петербуржцы смогут увидеть его на сцене Александринского театра 31 марта — 1 апреля. 16+

Приезд постановки в Северную столицу — воплощение поговорки «Не было бы счастья, да несчастье помогло». «Сирано» заменит отмененный спектакль с Ренатой Литвиновой «Звезда вашего периода».

Режиссёр Егор Перегудов рассказывает о спектакле так: «Сирано де Бержерак» — пьеса в стихах про поэта и поэзию, про поэтическое восприятие мира. В эпитафии, которую Сирано сочинил для себя, есть такие слова:



Он был поэтом, но поэм не создал!..



Но жизнь свою зато он прожил, как поэт!



Это принципиально важная для нас тема — разговор о поэтическом восприятии реальности в сегодняшнем, таком циничном мире. Мире, который наполнен страхом эпидемии, ежеминутного проявления несправедливости или агрессии».

