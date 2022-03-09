В Эрмитаже покажут флорентийскую скульптуру XV века

Выставку «Скульптура Флоренции в XV веке» составят двадцать семь экспонатов из коллекции Эрмитажа. Музей отмечает, что это малоизвестная часть собрания, но работы крайне ценные: например, вы увидите два рельефа из мастерской Лоренцо Гиберти, бюсты, созданные в мастерской Андреа Вероккьо. Дополнят экспозицию предметы, приобретённые в 2019 году из частной коллекции.

Выставка флорентийской скульптуры Возрождения логически продолжает недавние проекты, связанные с Италией: выставку вещей из Национальной галереи Умбрии, которая также проходила в Эрмитаже, экспозицию из Сиены в ГМИИ им. Пушкина. Теперь, правда, нам предлагают Италию исключительно эрмитажную, без привозных шедевров, но мы знаем по «Линии Рафаэля», что Эрмитаж и в таком режиме может делать эффектные проекты.

Флоренция была мощным центром Высокого Возрождения (это там главным художником республики был Леонардо да Винчи), а наблюдать, как итальянские художники модернизировали средневековые формы в скульптуре — одно удовольствие. В Средние века в европейском искусстве скульптура играла роль подчиненную — как часть архитектуры. Скульптура составляла декор католических соборов, но не была самостоятельной. В Италии, впрочем, была своя специфика: унаследовав руины Римской империи, местные мастера не могли не воспринимать античную пластику. Именно поиском новой гармоничной формы хороша скульптура Флоренции.



Выставка «Скульптура Флоренции в XV веке» пройдёт в Пикетном зале Главного музейного комплекса с 29 марта по 4 июля 2022.



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Анастасия Семенович

