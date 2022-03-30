РЖД возобновили отправку грузов в Финляндию. Своей очереди ждут около двух тысяч вагонов

В РЖД получили уведомление от финской железнодорожной VR Group о готовности возобновить прием грузовых поездов из России. Компания уже передала в Финляндию первый поезд с углём, химикатами, чёрными металлами и контейнерами, сообщается 30 марта в официальном новостном Telegram-канале российского оператора.
«Конвенция на погрузку в направлении Финляндии отменена», — говорится в сообщении. Сейчас на сети РЖД находится около 2 тыс. вагонов с разными грузами, которые были отправлены в Финляндию еще до 26 марта.
VR Transpoint (структура VR Group) с 27 марта приостановила движение грузовых вагонов из России в связи с британскими санкциями против РЖД. Однако уже с 30 марта компания восстановила перевозки, поскольку выяснила, что указанные санкции не распространяются на контракты VR Group.
При этом движение пассажирских поездов между двумя странами приостановлено. VR Group прервала движение поезда «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки с 27 марта. Как петербуржцы прыгали в последний вагон, читайте в нашем репортаже.