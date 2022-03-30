FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
86.28р96.01р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

РЖД возобновили отправку грузов в Финляндию. Своей очереди ждут около двух тысяч вагонов

8
Печать

В РЖД получили уведомление от финской железнодорожной VR Group о готовности возобновить прием грузовых поездов из России. Компания уже передала в Финляндию первый поезд с углём, химикатами, чёрными металлами и контейнерами, сообщается 30 марта в официальном новостном Telegram-канале российского оператора.

«Конвенция на погрузку в направлении Финляндии отменена», — говорится в сообщении. Сейчас на сети РЖД находится около 2 тыс. вагонов с разными грузами, которые были отправлены в Финляндию еще до 26 марта.

VR Transpoint (структура VR Group) с 27 марта приостановила движение грузовых вагонов из России в связи с британскими санкциями против РЖД. Однако уже с 30 марта компания восстановила перевозки, поскольку выяснила, что указанные санкции не распространяются на контракты VR Group.

При этом движение пассажирских поездов между двумя странами приостановлено. VR Group прервала движение поезда «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки с 27 марта. Как петербуржцы прыгали в последний вагон, читайте в нашем репортаже.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Pilat
Ну мы же помним, что в рейх грузы шли вплоть до 4-х часов утра дня нападения.
Мы всегда были надежными партнерами.
Враг же может возмутиться нашим отказом выполнять свои обязательства всего лишь на том основании, что он хочет нас уничтожить.
Dud
ЭЭЭЭЭЭ!!!! Чьё добро поехало???!!!
Савва Морозов
07A,
так это те, которые говорили про мультики и мосфильм.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний