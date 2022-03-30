РЖД возобновили отправку грузов в Финляндию. Своей очереди ждут около двух тысяч вагонов

В РЖД получили уведомление от финской железнодорожной VR Group о готовности возобновить прием грузовых поездов из России. Компания уже передала в Финляндию первый поезд с углём, химикатами, чёрными металлами и контейнерами, сообщается 30 марта в официальном новостном Telegram-канале российского оператора.



«Конвенция на погрузку в направлении Финляндии отменена», — говорится в сообщении. Сейчас на сети РЖД находится около 2 тыс. вагонов с разными грузами, которые были отправлены в Финляндию еще до 26 марта.

