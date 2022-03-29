В Петербург на продовольственную выставку приехал премьер-министр Белоруссии. В городе много полиции

Как сообщает пресс-служба Смольного, визит начался с открытия Белорусского продовольственного форума в гранд-отеле «Эмеральд» на 6-й Советской. Кроме Головченко, в составе делегации министр промышленности Пётр Пархомчик, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, другие чиновники и бизнесмены. Также присутствуют губернатор Петербурга Александр Беглов и государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.



Вероятно, именно из-за визита главы кабмина Белоруссии и других гостей в центре Петербурга дежурят полицейские. Также читатели «Фонтанки» сообщали, что как минимум на юге города на несколько минут перекрывали въезд на ЗСД.