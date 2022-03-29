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В Петербург на продовольственную выставку приехал премьер-министр Белоруссии. В городе много полиции

Визит белорусской делегации во главе с премьер-министром Романом Головченко сопровождается полицейским усилением на улицах Петербурга. Горожане жалуются на перекрытия.

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Как сообщает пресс-служба Смольного, визит начался с открытия Белорусского продовольственного форума в гранд-отеле «Эмеральд» на 6-й Советской. Кроме Головченко, в составе делегации министр промышленности Пётр Пархомчик, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, другие чиновники и бизнесмены. Также присутствуют губернатор Петербурга Александр Беглов и государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Вероятно, именно из-за визита главы кабмина Белоруссии и других гостей в центре Петербурга дежурят полицейские. Также читатели «Фонтанки» сообщали, что как минимум на юге города на несколько минут перекрывали въезд на ЗСД.

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Делегация посмотрела выставку белорусских продуктов. Головченко отметил, что «Петербург — одно из ключевых направлений поставок белорусской продовольственной продукции». В форуме принимают участие 450 производителей из регионов двух стран.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

pulkovoserg
Купил несколько банок тушёнки ГРОДФУД. Раньше действительно хорошая была. Сейчас цена за 250+ банка и качество плохое. Спасибо. Больше не куплю. Пусть Батька люлей вставляет своим работникам комбината!
260602101
в 1949 именно после продовольственной выставке началось " Ленинградское дело "
mikkola2008
Белорусские креветки были на выставке?
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