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«Теремок» хочет установить фуд-траки напротив закрытых ресторанов «Макдоналдс» в Петербурге

Рядом с закрытыми ресторанами «Макдоналдс» в Петербурге могут появиться фуд-траки «Теремка». Об этом 29 марта заявил журналистам совладелец компании Виталий Свидовский. По его словам, проект предварительно обсуждался с правительством Петербурга.

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«Готовим обращение по установке фуд-траков на местах, где закрылся «Макдоналдс», — сказал Свидовский.

По словам предпринимателя, он готов поставить как минимум 5 машин.

Ранее фуд-траки с блинами и бургерами возле закрывшихся ресторанов «Макдоналдс» появились в Москве.

Аренду помещений «Макдоналдса» «Теремок» пока не рассматривает. «Мы с «Макдоналдс» общаемся, пока они не приняли решение [об уходе], рассматривать не будем», — пояснил бизнесмен.

Однако компания готова открывать новые рестораны в других локациях, если получит поддержку от государства.

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Комментарии (35)

hal9000
В Теремке блины вроде..)..Дану эт не то..Макдак эт как флагман...паровоз..)..а Теремки эт вагончики..))..сам по себе Макдак эт храм...религия..)..там много людей работает...по всему миру ..изучают изобретают...это целое мировоззрение и вот из всей этой совокупности мирового масштаба получился например Бигтести и стаканчик колы..))...это круто на самом деле..)
ankin.2001
Лучше пусть Теремок уберёт свою будку с Владимирской площади, поставили прямо по середине, неудобно ходить((((
Vladspb
У нас теперь национальная мечта - Теремок. Во всех новостях только о них. Но с такими ценами они дальше "детишек побаловать" не уйдут
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