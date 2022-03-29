«Теремок» хочет установить фуд-траки напротив закрытых ресторанов «Макдоналдс» в Петербурге

«Готовим обращение по установке фуд-траков на местах, где закрылся «Макдоналдс», — сказал Свидовский.



По словам предпринимателя, он готов поставить как минимум 5 машин.



Ранее фуд-траки с блинами и бургерами возле закрывшихся ресторанов «Макдоналдс» появились в Москве.



Аренду помещений «Макдоналдса» «Теремок» пока не рассматривает. «Мы с «Макдоналдс» общаемся, пока они не приняли решение [об уходе], рассматривать не будем», — пояснил бизнесмен.



Однако компания готова открывать новые рестораны в других локациях, если получит поддержку от государства.

