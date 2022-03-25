СПбГУ убрал фамилию человека, который пожаловался на высказывания коллеги о ситуации на Украине. Ранее им назвали профессора Василика

Пресс-служба СПбГУ заявила, что в виртуальной приемной университета была допущена техническая ошибка при ответе на вопрос о жалобах в полицию. Ранее там говорилось, что профессор Владимир Василик написал письмо в ректорат, где обращал внимание на высказывание его коллеги Татьяны Таировой-Яковлевой.
Об ошибке говорится в письме пресс-службы, которое «Фонтанка» получила 25 марта. В виртуальной приемной от имени заместителя ректора Дмитрия Грязнова ранее сообщалось: «В полицию переслано письмо, поступившее в мой адрес от профессора Института истории СПбГУ Василика В. В., в котором ставится вопрос о законности действий преподавателя СПбГУ Таировой-Яковлевой Т. Г., распространившей на сайте видеохостинга YouTube свое видеообращение о действиях руководства Российской Федерации и Вооруженных сил Российской Федерации по проведению специальной военной операции на территории Украины».
Вскоре после этого фамилию Василика убрали из сообщения. На актуальной версии страницы инициатор жалобы не указан. «Приносим свои извинения профессору Института истории СПбГУ В. В. Василику, а также автору обращения в виртуальную приемную за допущенную неточность», — сообщает Дмитрий Грязнов.
«Фонтанка» описывала эту коллизию в рамках материала об отношениях СПбГУ и студенческих СМИ. Ранее Владимир Василик уже становился героем публикаций «Фонтанки» — не в последнюю очередь в связи с его риторикой в отношении противников власти.