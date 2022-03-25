СПбГУ убрал фамилию человека, который пожаловался на высказывания коллеги о ситуации на Украине. Ранее им назвали профессора Василика

Пресс-служба СПбГУ заявила, что в виртуальной приемной университета была допущена техническая ошибка при ответе на вопрос о жалобах в полицию. Ранее там говорилось, что профессор Владимир Василик написал письмо в ректорат, где обращал внимание на высказывание его коллеги Татьяны Таировой-Яковлевой.



Об ошибке говорится в письме пресс-службы, которое «Фонтанка» получила 25 марта. В виртуальной приемной от имени заместителя ректора Дмитрия Грязнова ранее сообщалось: «В полицию переслано письмо, поступившее в мой адрес от профессора Института истории СПбГУ Василика В. В., в котором ставится вопрос о законности действий преподавателя СПбГУ Таировой-Яковлевой Т. Г., распространившей на сайте видеохостинга YouTube свое видеообращение о действиях руководства Российской Федерации и Вооруженных сил Российской Федерации по проведению специальной военной операции на территории Украины».

