На Курилах начались учения с применением «Гиацинтов-С», «Саней» и беспилотников

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа готовятся к контрольной проверке на Курильских островах, они учатся отражать высадку морского десанта условного противника. К учениям привлечены более 3 тысяч российских военных и сотни единиц техники. Об этом 25 марта сообщается на сайте Минобороны РФ.
«Артиллеристы островного региона отрабатывают навыки по подготовке противотанковых ракетных комплексов (ПТУР) к открытию огня, выполняют задачи по разведке местности и управлению огнём при выполнении учебно-боевых задач. Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» в ночных условиях с закрытых огневых позиций тренируются наносить огневое поражение по целям, имитирующим боевую технику условного противника, на дистанциях до нескольких десятков километров», — говорится в сообщении.
В учениях также задействованы расчёты миномётов «Сани» и беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Элерон-3». Подразделения ПВО выполняют задачи по «обнаружению, идентификации и уничтожению летательных аппаратов условного противника, осуществлявших выброску воздушного десанта».
Курильские острова упоминались на днях в рамках вопроса о мирном договоре с Японией. 21 марта МИД РФ заявил, что Москва не планирует продолжать переговоры с Токио по мирному договору из-за введенных Японией санкций. В посольстве Японии сочли это решение «прискорбным и неприемлемым».
«Мы считаем это абсолютно несправедливым и совершенно недопустимым, в связи с чем выражаем суровый протест. Мы не меняем свой курс на решение проблемы северных территорий (так в Японии называют южную часть Курильских островов. — Прим. ред.) и заключение мирного договора», — заявил глава японского правительства на дебатах в парламенте 22 марта.