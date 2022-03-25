На Курилах начались учения с применением «Гиацинтов-С», «Саней» и беспилотников

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа готовятся к контрольной проверке на Курильских островах, они учатся отражать высадку морского десанта условного противника. К учениям привлечены более 3 тысяч российских военных и сотни единиц техники. Об этом 25 марта сообщается на сайте Минобороны РФ.



«Артиллеристы островного региона отрабатывают навыки по подготовке противотанковых ракетных комплексов (ПТУР) к открытию огня, выполняют задачи по разведке местности и управлению огнём при выполнении учебно-боевых задач. Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» в ночных условиях с закрытых огневых позиций тренируются наносить огневое поражение по целям, имитирующим боевую технику условного противника, на дистанциях до нескольких десятков километров», — говорится в сообщении.

