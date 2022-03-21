МИД: Россия не будет обсуждать мирный договор с Японией из-за санкций

Москва не планирует продолжать переговоры с Токио по мирному договору из-за введенных Японией санкций. Об этом 21 марта сообщает МИД РФ.
«Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны», — заявили в ведомстве.
Также Россия решила прекратить безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курилы и выходит из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах. Также РФ блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.
Основным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией остаются разногласия по поводу островов Итурупа, Кунашира, Шикотана и прилегающим мелким островам, которые были включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны.
В 2019 году президент РФ Владимир Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для его заключения необходимо признание Японией суверенитета России над южной частью Курильских остров.