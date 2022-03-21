МИД: Россия не будет обсуждать мирный договор с Японией из-за санкций

Москва не планирует продолжать переговоры с Токио по мирному договору из-за введенных Японией санкций. Об этом 21 марта сообщает МИД РФ.



«Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны», — заявили в ведомстве.



Также Россия решила прекратить безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курилы и выходит из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах. Также РФ блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

